¿Cómo solicitar el permiso de pico y placa solidario en Bogotá en 2026?

En Bogotá existe la posibilidad de circular durante la restricción vehicular gracias a la figura del pico y placa solidario, la cual permite a los ciudadanos pagar para quedar exentos de la medida por un tiempo determinado.
Según la Secretaría de Movilidad, el pico y placa solidario permite adquirir voluntariamente un permiso diario, mensual o semestral para circular en Bogotá sin someterse a la restricción y con la tranquilidad de no ser multado por las autoridades.
El 100 % de este recaudo está destinado a la financiación, el fortalecimiento y el mejoramiento de la calidad del Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad.
Adicionalmente, busca promover la conciencia de los propietarios de vehículos particulares sobre los impactos negativos que puede generar su uso ineficiente en el medio ambiente, la seguridad vial y la movilidad.
El precio de cada permiso es diferencial y se calcula a partir de cuatro factores:
- El precio base, de acuerdo con la duración del permiso.
- Un factor ambiental, el cual depende del tipo de combustible, el modelo del auto y su cilindraje.
- El avalúo comercial del vehículo.
- Un factor por municipio de registro del vehículo, en el que los automotores matriculados en Bogotá tienen el factor más bajo.
Cómo tramitar el pico y placa solidario en 2026
Antes de iniciar, la idea es hacer el ejercicio en el ‘Simulador de Tarifa’. Este le indicará el valor simulado a pagar por el permiso dependiendo de la duración (un día, un mes o un semestre), de las características de su vehículo y de si está matriculado en Bogotá o no.
Una vez conocidos los detalles, es necesario hacer clic en el botón o en el menú ‘Inicia tu registro’; allí deberá comenzar a completar el formulario de persona natural y diligenciar sus datos, los del vehículo y los del permiso que se requiere.
Una vez se complete el formulario, es necesario que verifique toda la información que se incluyó allí para evitar que el permiso no sea rechazado.
Después de la verificación, registre el pedido con el botón que aparece en la página web, diligencie el formulario con los datos de la persona que va a efectuar el pago (dueña de la cuenta desde donde se va a debitar), ingrese a la plataforma de pago PSE (Pagos Seguros en Línea) y efectúe el pago.
¿Qué es el módulo de sensibilización?
Una vez el pago es aprobado, el solicitante pasará al ambiente del módulo de sensibilización; allí debe validar su identidad y hacer el curso que contiene componentes ambientales, el cual debe realizarse una vez al año.
Cuando el pago es aprobado, su permiso queda programado para iniciar en la fecha indicada en la plataforma, en la que se registrará el vehículo en la base de datos de vehículos exceptuados de la restricción de pico y placa.