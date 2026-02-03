Ojo, conductores: así quedaron actualizadas las tarifas del pico y placa solidario en Bogotá para 2026

La Alcaldía de Bogotá dio a conocer que, mediante la Resolución 120963 de 2026, se actualizó el valor base de los permisos para circular durante la restricción de pico y placa.

De acuerdo con la administración, se ajustaron los precios de las tarifas para el pico y placa solidario con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el presente año.

Este es el listado de vehículos que sí podrán movilizarse durante el día sin carro y moto en Bogotá

Los valores base de la medida de pico y placa solidario quedaron de la siguiente manera, de acuerdo con el tiempo de duración del permiso:

Permiso por 1 día: $70.294

Permiso por 1 mes: $561.808

Permiso por 6 meses: $2.809.311

Según lo anunciado, se modificó el factor municipio, asociado al lugar donde está matriculado el vehículo. Para los vehículos matriculados fuera de Bogotá, el factor multiplicador pasó de 1,2 a 1,5.

El valor final del permiso se calcula a partir de la aplicación de varios factores multiplicadores, relacionados con el avalúo del vehículo, el modelo, el tipo de combustible y el municipio de matrícula.

Cabe recordar que los recursos recaudados por el programa pico y placa solidario se destinan en su totalidad al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), para el financiamiento del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

Pico y placa solidario en Bogotá. Foto: Secretaría de Movilidad Bogotá

¿Cómo realizar el trámite de Pico y Placa Solidario en Bogotá de forma segura?

El único sitio oficial y seguro para realizar este trámite es www.movilidadbogota.gov.co, a través del banner de pico y placa solidario, o ingresando directamente desde el enlace habilitado en el portal.

Una vez en la plataforma, las personas naturales o jurídicas interesadas pueden: