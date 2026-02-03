Vehículos

Ojo, conductores: así quedaron actualizadas las tarifas del pico y placa solidario en Bogotá para 2026

El ajuste de las tarifas de este servicio se basa en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Dubán Jesús Villamizar Ardila

4 de febrero de 2026, 3:41 a. m.
No caiga en estafas, tenga presente la única plataforma para el pico y placa solidario. Foto: Alcaldía de Bogotá

La Alcaldía de Bogotá dio a conocer que, mediante la Resolución 120963 de 2026, se actualizó el valor base de los permisos para circular durante la restricción de pico y placa.

De acuerdo con la administración, se ajustaron los precios de las tarifas para el pico y placa solidario con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el presente año.

Los valores base de la medida de pico y placa solidario quedaron de la siguiente manera, de acuerdo con el tiempo de duración del permiso:

  • Permiso por 1 día: $70.294 
  • Permiso por 1 mes: $561.808 
  • Permiso por 6 meses: $2.809.311 

Según lo anunciado, se modificó el factor municipio, asociado al lugar donde está matriculado el vehículo. Para los vehículos matriculados fuera de Bogotá, el factor multiplicador pasó de 1,2 a 1,5.

El valor final del permiso se calcula a partir de la aplicación de varios factores multiplicadores, relacionados con el avalúo del vehículo, el modelo, el tipo de combustible y el municipio de matrícula.

Cabe recordar que los recursos recaudados por el programa pico y placa solidario se destinan en su totalidad al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), para el financiamiento del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

Pico y placa solidario en Bogotá. Foto: Secretaría de Movilidad Bogotá

¿Cómo realizar el trámite de Pico y Placa Solidario en Bogotá de forma segura?

El único sitio oficial y seguro para realizar este trámite es www.movilidadbogota.gov.co, a través del banner de pico y placa solidario, o ingresando directamente desde el enlace habilitado en el portal.

Una vez en la plataforma, las personas naturales o jurídicas interesadas pueden:

  • Conocer la medida y consultar los requisitos para acceder al permiso.
  • Simular el valor del permiso según las características del vehículo.
  • Realizar el registro necesario para iniciar el trámite.
  • Efectuar el pago y obtener el permiso de manera directa, segura y sin intermediarios.
  • Consultar el estado de las solicitudes realizadas.
  • Solicitar soporte técnico o reportar fallas en la plataforma.

