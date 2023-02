Atención: en Bogotá vuelve el uso obligatorio de tapabocas en transporte público, ¿por qué?

Para hacerle frente a la contingencia ambiental que está atravesando Bogotá, la Alcaldía Mayor anunció que el uso del tapabocas será obligatorio en el transporte público, que no solo incluye el Transmilenio y los buses del Sitp, sino también taxis, cables y buses intermunicipales.

Así lo señaló la secretaria de Ambiente de la capital, Carolina Urrutia, quien también advirtió que los estudiantes de colegios y jardines públicos y privados no podrán hacer actividades físicas al aire libre entre las 6 a.m. y las 10 a.m.

“Bogotá continúa en alerta ambiental fase 1. Las condiciones para levantarla no se cumplen. Y, de hecho, hemos visto en las últimas horas mayor concentración de material particulado sobre la ciudad. En este momento tenemos nueve estaciones en condiciones regulares”, detalló Urrutia.

Y señaló que en el transcurso del día saldrán por decreto algunas medidas de prevención en la capital, que incluyen a los sectores de movilidad y educación.

Por ejemplo, indicó que los niños y niñas que tienen enfermedades respiratorias no deben asistir al colegio, a menos de que sea absolutamente necesario, en cuyo caso tienen que acudir a los centros educativos portando el tapabocas.

También advirtió que la recomendación tanto para peatones como para ciclistas y personas que usen otros métodos de micromovilidad es que usen tapabocas mientras se encuentran en la vía pública.

“En términos de mitigación, se va a suspender el pico y placa solidario. Se va a desplazar, tendrá la misma duración, pero no aplicará para esta semana”, subrayó Urrutia. “Para el sector de construcción y obras públicas: obligatoriamente deben cubrir los materiales de construcción y sus residuos, cubrir sus puntos de acopio y humedecer el terreno de operación“, agregó la secretaria de Ambiente.

La secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia, aseguró que las medidas quedarán en firme en el transcurso de este 27 de febrero. - Foto: SDA

La funcionaria también sostuvo que de la mano de los funcionarios del Distrito, los bomberos, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y el Ejército estarán humedeciendo las vías, sobre todo en el suroccidente de la capital, que ha sido la zona más afectada.

La secretaria también reveló que, según los análisis que han hecho las autoridades, cerca del 67 % del material particulado es “material resuspendido”, es decir, que son residuos que se encuentran en el piso y cuando pasa un carro o arrecia el viento se levantan y contaminan el aire.

La capital lleva varios días presentando altas cifras de contaminación en el aire. - Foto: Guillermo Torres Reina / Semana

“Esas son las medidas que quedan firmes a partir de hoy. Funcionan a partir de mañana en la mañana, particularmente en el caso del pico y placa solidario”, aseveró. Pero indicó que los ciudadanos que puedan seguir estas recomendaciones a partir de este momento deben hacerlo.

Bogotá ya lleva varios días con dificultades ambientales debido al incremento de la contaminación del aire. “Estamos viendo que llega material de incendios del Meta, del pie de monte amazónico y que le están contribuyendo a Bogotá entre 18 y 22 microgramos de material al día”, señaló Urrutia en una intervención previa a los anuncios de este 27 de febrero.

El tapabocas en transporte público ya era obligatorio

Una de las medidas que saltaron a la vista fue la de subrayar que el uso de tapabocas es obligatorio en el transporte público, pues esta medida ya está vigente a nivel nacional.

Según lo establecido por el Ministerio de Salud en la actualidad, el porte de este elemento de protección personal es de obligatorio cumplimiento en tres espacios distintos: las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), los centros geriátricos y el transporte público.

En la actualidad buena parte de los ciudadanos no usa el tapabocas en el transporte público, pese a ser obligatorio. - Foto: Twitter: @LarmyMaria

Si bien la medida se estaba aplicando de forma estricta en los dos primeros escenarios, en la práctica buena parte de los ciudadanos había dejado de ponerse el tapabocas en los servicios de transporte masivo.

No obstante, ante la coyuntura actual la Alcaldía de Bogotá ha señalado que quienes no usen el tapabocas en esos medios de transporte se exponen a sanciones por parte de las autoridades, quienes podrán aplicarlas amparadas en el Código de Policía.