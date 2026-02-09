Salud

Alerta en Bogotá por pico respiratorio que se viene, ¿volverá el tapabocas?

Las autoridades de salud dieron varias recomendaciones durante esta época.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

9 de febrero de 2026, 10:23 p. m.
La Secretaría Distrital de Salud (SDS) informó que continúa fortaleciendo las acciones de prevención.
La Secretaría Distrital de Salud (SDS) informó que continúa fortaleciendo las acciones de prevención.

Ante la llegada del primer pico respiratorio del año, que en Bogotá suele comenzar en marzo y extenderse hasta junio, la Secretaría Distrital de Salud (SDS) informó que continúa fortaleciendo las acciones de prevención, con énfasis en la vacunación contra la bronquiolitis causada por el virus sincitial respiratorio (VSR), la influenza estacional y la tosferina.

De acuerdo con la entidad, desde el 21 de noviembre de 2025 y con corte al 6 de enero de 2026, 7.157 gestantes han sido vacunadas contra la bronquiolitis.

Ministerio de Salud mantiene bajo control el riesgo del virus Nipah en Colombia

Esta inmunización busca proteger a los recién nacidos durante sus primeros seis meses de vida frente a infección respiratoria aguda grave. El biológico se administra en una única dosis y está disponible en más de 200 puntos habilitados en la ciudad.

“La vacunación es una acción concreta de cuidado colectivo. Cuando una gestante se vacuna contra la bronquiolitis por el virus sincitial respiratorio, la tosferina y la influenza, protege el primer respiro de su bebé y la salud de su familia y de su comunidad”, afirmó Sofia Ríos, subdirectora de Determinantes en Salud.

Gran jornada de vacunación en centros comerciales este sábado 18 de noviembre en Bogotá
Hay varios puntos habilitados de vacunación. Foto: Secretaría de Salud

En cuanto a la influenza estacional con cepa del cono sur, la Secretaría reportó que, con corte al 31 de diciembre de 2025, se han aplicado más de 900.000 dosis en población priorizada, entre personas mayores de 60 años, gestantes, personas con comorbilidades, talento humano en salud y niños menores de dos años.

En población pediátrica se han aplicado 227.821 dosis y en adultos 601.907. La administración distrital indicó que espera recibir nuevas vacunas contra la influenza a finales de abril de 2026, entregadas por el Ministerio de Salud y Protección Social en el marco del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

Cada dosis de vacuna aplicada en la gestación es una hospitalización menos y un recién nacido con mayor protección contra enfermedades respiratorias. Por eso insistimos en que las gestantes, las personas mayores, niños y niñas se mantengan al día con la vacunación”, señaló Sofia Ríos.

Recomendaciones para personas con síntomas respiratorios

La Secretaría Distrital de Salud (SDS) recuerda a la ciudadanía que, ante la presencia de síntomas respiratorios como fiebre, tos, dolor de garganta, congestión nasal o dificultad para respirar, es fundamental:

  • Usar tapabocas, especialmente en espacios cerrados, en el transporte público y al interactuar con niños y niñas, personas mayores y personas con enfermedades de base.
  • Permanecer en casa si presenta síntomas, limitar el contacto con otras personas y mantener una adecuada ventilación de los espacios.
  • Mantener el lavado frecuente de manos y la higiene respiratoria al toser o estornudar.
  • Prestar especial atención a signos de alarma en niños y adultos mayores, como dificultad para respirar, fiebre persistente, rechazo al alimento o decaimiento marcado, y acudir de inmediato a los servicios de urgencias.

Noticias Destacadas