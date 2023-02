Epa Colombia revela cuánto dinero le dio a Diana Celis tras su separación: “Esas oportunidades no se presentan dos veces”

Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, sorprendió a sus seguidores en Instagram al dar detalles de cómo fue la repartición de bienes con su exnovia, la futbolista Diana Celis.

La productora de contenido respondió a algunas preguntas en la cuenta de Instagram de su marca de keratinas, que suma más de dos millones de seguidores, y en una de ellas se dedicó a su expareja, con quien compartió durante seis años.

Tras el fin de su relación amorosa, Diana Celis demandó a Epa Colombia para exigir la entrega de algunos bienes, aduciendo a la figura de una unión marital de hecho, hecho que al parecer la también empresaria no supera.

Diana Celis y Epa Colombia duraron juntas casi siete años. - Foto: Instagram @diana.celis5

Aunque uno de los fanáticos le preguntó si conocía a la novia de Diana Celis, Epa Colombia se fue por las ramas para dejarle “una indirecta muy directa”.

“Amiga, no la he visto, ni me interesa. Quiero ser una buena ex, una ex que no llama, que no arruina su vida y que no se mete en su vida, sino que le desea lo mejor. Una ex muy afortunada, de haber tenido una pareja trabajadora, que tuvo que darle el cincuenta por ciento, $3.800 millones en propiedades y en efectivo. Le deseo lo mejor, porque esas oportunidades no se presentan dos veces. Que guarde y valore lo que yo le di, porque fue con mucho trabajo y mucho esfuerzo, que logró al lado mío. Dios te bendiga”, comentó.

El video fue reproducido por cuentas dedicadas a rastrear famosos, como Rechismes, donde algunos comentaron: “Menos mal no le interesa”, “suena demasiado ardida” y “yo también sé que esta vieja es muy boleta, pero la verdad es que la novia sí le quito mucho”.

Epa Colombia también respondió a quienes le preguntaron si fue tras la experiencia con Diana Celis que firmó capitulaciones con su novia actual, Karol Samantha.

“Quiero aclarar que a Karol no le gustan las redes sociales, no tiene Facebook ni Instagram, los que se las han creado son personas que se lucran de ello, pero ella no tiene redes sociales. Entonces, lo mío es mío, lo de ella, es de ella. Y nada, firmé capitulaciones, porque todos los bienes uno los asegura cuando se mete con una persona. Ya de aquí pa’ arriba, lo que uno consiga. Digamos, yo con Karol conseguí muchas cosas”, comentó.

En un principio, Karol Samantha fue la mejor amiga de Epa Colombia. - Foto: Instagram: @karol_samantha_177

Epa Colombia también afirmó que su pareja actual no es materialista, y esta es una de las razones por las que está con ella, aunque destacó otras cualidades.

“No es una mujer materialista, que está pensando qué le voy a dar, sino que siempre quiere blindarse de todo ello. Es la mamá de mis hijos, es una mujer maravillosa, es una mujer increíble y yo con ella ya voy para año y medio. Me siento muy feliz, le dio un clic a mi vida, y es una mujer muy madura, muy prudente”, agregó.

Además de ser influenciadora, Epa Colombia tiene un exitoso emprendimiento de keratinas. Foto: Instagram @epa_colombia. - Foto: Foto: Instagram @epa_colombia.

Epa Colombia y la confianza con Karol Samantha

Recientemente, la influenciadora confesó en una ráfaga de historias en su cuenta de Instagram que hace algo desagradable enfrente de su pareja que le avergüenza, y lo cual está generando controversia entre sus millones de fanáticos.

De acuerdo con la empresaria de queratinas, esto solo ocurre cuando consume comidas rápidas, sobre todo hamburguesa y perro, lo que le produce pesadez y flatulencias: “Yo me tiro unos pedos terribles. Qué día, me acosté con mi noviecita y no, qué pena. (...) Yo me acosté, pero me dolía mucho la barriga por lo que había comido, y pues nada amiga, me estaba tirando unos pedos. Tengo pena de verla. (...) A ella le tocó pararse del olor”, contó en las publicaciones.