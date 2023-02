Laura Barjum recibe cómica serenata de cumpleaños en medio de las grabaciones de MasterChef Celebrity

Ya están en marcha las grabaciones de la quinta temporada de MasterChef Celebrity Colombia y una de las cocineras competidoras es la ex virreina universal Laura Barjum, quien ha dejado ver algunos detalles de lo que sucede tras bambalinas de la competencia en sus redes sociales, donde también ha mostrado cómo ha podido celebrar su cumpleaños número 28.

El primero en celebrarle su nuevo año de vida fue su novio, el presentador Diego Sáenz, quien también es uno de los participantes del reality gastronómico. Muy juntitos y apartados de los paparazzis, la pareja logró escaparse del régimen casi militar que tiene que vivir mientras participa en el programa y logró llegar a un restaurante de Bogotá para probar algunas delicias que eligió la exreina.

La pareja está feliz participando junta en el reality. Foto: Instagram @laurabarjum. - Foto: Foto: Instagram @laurabarjum.

Luego, al otro día, la pareja asistió muy puntual al llamado de grabación, donde Laura terminó sorprendida por el resto de competidores que aún están en la competencia, quienes le cantaron el “cumpleaños feliz” al unísono dejando al programa un momento memorable que aún no tiene fecha para salir al aire, pues ni la misma Claudia Bahamón tiene conocimiento sobre cuándo volverán a cautivar a la audiencia colombiana.

Al momento de volver a los camerinos, Laura estaba acompañada de otro de los concursantes, el actor Juan Pablo Barragán, quien también terminó demostrando sus dotes de músico con una sentida y emotiva serenata al estilo “tenor” que Barjum no logró soportar, pues la risa la delató y entre carcajadas le agradeció a su coequipero el lindo gesto de cantarle en su cumpleaños.

Los actores no aguantaron la risa en medio de la serenata. Foto: Instagram @laurabarjum. - Foto: Foto: Instagram @laurabarjum.

Barragán también estalló en risa medio apenado, pero con el firme propósito de hacerle pasar un momento alegre y divertido a una de sus mejores amigas en el programa, pues en su perfil oficial de Instagram también reposteó el momento con Laura y le volvió a dejar un lindo mensaje de cumpleaños: “abrazos. Gracias por ser tan severa parcera”.

El actor también ha dejado ver algunos adelantos de lo que será la competencia gastronómica más vista de Colombia. En sus historias también aparece haciendo equipo con los actores Julio César Herrera, Marcela Benjumea y Zulma Rey. Además, en otras imágenes que publicó en su perfil, se le ve portando el temido delantal negro, que lo cataloga como un cocinero en peligro de ser eliminado.

Cumpleaños anticipado

La exreina lleva ya varios días celebrando su cumpleaños y aunque la fecha oficial es el 22 de febrero, muchos de sus amigos y familiares aprovecharon desde días atrás para darle regalos, tortas y abrazos a la caleña, quien no dudó en compartir todos estos regalos en su cuenta de Instagram.

“No, hoy no es mi cumpleaños pero ¡YA CASI!! Y @esmeraldaguio quiso iniciar la celebración desde ya 🎁 me hizo muy feliiiiizzz. He estado tan sumergida en mi trabajo que, a diferencia de otros años, esta vez no he tenido ni presente la fecha y por eso me hizo llorar de felicidad (y también estoy hormonal 😅) terminó siendo un domingo feliz”, escribió Barjum en su publicación.

En dicho post muchos de sus fanáticos también aprovecharon para desearle el feliz cumpleaños a la caleña, que se coronó como Señorita Colombia en 2017 representando a la ciudad de Cartagena de Indias y posteriormente logró llegar hasta la final de Miss universo de ese mismo año, siendo superada por la candidata de Sudáfrica Demi-Leigh Nel-Peters.

La caleña celebró su cumpleaños anticipado. Foto: Instagram @laurabarjum. - Foto: Foto: Instagram @laurabarjum.

“Feliz cumpleaños!!! ❤️”, “La edición con Taylor 😍😍 amo”, “La swiftie más top del universo 😍❤️”, “Que corazonzote el de @esmeraldaguio Bendiciones gigantes ombee! 😍”, “Con la imagen de taylor pensé que te ibas al tour de usa 😂😂”, “Wow!!!!! Esos son tus crespos????? No te reconocí en la primera foto!!!!! 😍😍😍😍😍 Te ves muy hermosa con el cabello original ❤️❤️❤️❤️. Amo los crespos!!!!!! #LAURABAEJUMCONCRESPOS”, son algunos de los mensajes que le dejaron a Laura, exaltando el montaje que le hicieron a la exreina junto a la cantante Taylor Swift y su cabello al natural, totalmente crespo.