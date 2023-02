Valeria, hermana de Paulina Vega, se burló de las respuestas que dio la colombiana en Miss Universo: “Pésima”

La familiar de la presentadora no dudó en sincerarse sobre lo que opinaba de lo ocurrido en el certamen de belleza.

Paulina Vega Dieppa cautivó y dejó sin palabras a millones de personas en el mundo luego de coronarse como Miss Universo 2014, sobresaliendo con su figura, su estilo y su belleza a lo largo de aquella edición. La barranquillera arrasó en el certamen, abriéndose camino para convertirse en la segunda colombiana en quedarse con el primer lugar de este evento.

La barranquillera destacó durante todo su año como Miss Universo por el carisma, personalidad y compromiso que le imprimió a la experiencia. Poco a poco recibió el apoyo de todos sus seguidores, quienes aplaudieron las labores que realizó y las visitas que llevó a cabo durante todo el tiempo que lució la corona.

Miss Universo 2014: Paulina Vega fue coronada como la ganadora del certamen de aquel año. (Photo by Larry Marano/WireImage) - Foto: WireImage

No obstante, Paulina Vega llamó la atención de distintas personas en redes sociales por los cambios que tuvo su vida personal y profesional, ya que se dedicó al modelaje y a la presentación. La colombiana se alejó de los reinados y se concentró en otros proyectos, despertando curiosidad sobre detalles de su privacidad.

La exreina recordó su paso por el escenario de la organización de Miss Universo - Foto: Instagram @paulinavegadiep - Foto: Foto: Instagram @paulinavegadiep

Recientemente, Paulina Vega desató una ola de comentarios en las plataformas digitales, luego de utilizar su cuenta oficial de Instagram para compartir un inesperado video en compañía de su familia. La celebridad plasmó un particular momento que estaban viviendo, precisamente recordando su paso por el escenario de Miss Universo en 2014.

De acuerdo con lo que se observó, la modelo estaba junto a sus hermanos y su mamá, cuando decidieron ver la fase de preguntas de la edición en la que quedó ganadora. Valeria Vega, su hermana, fue quien tomó la palabra y se sinceró, señalando que la respuesta que había dado su familiar había sido pésima.

“Primera vez que me dicen esto”, escribió la presentadora en la historia de su perfil, donde se vio cómo la hermana de la barranquillera era clara con sus opiniones.

“No dijo nada, mírala, ¿estabas muy nerviosa ahí? me la cag&% hijuemadre... fue pésima respuesta”, dijo Valeria, a lo que Paulina Vega no ocultó su sorpresa.

Paulina Vega compartió el divertido momento que pasó con su familia. Foto: Instagram @paulinavegadiep - Foto: Foto: Instagram @paulinavegadiep

La mamá de Vega Dieppa la defendió de lo que estaban diciendo sus otros hijos, buscando respaldar lo que ocurrió en aquel entonces antes de ser coronada. La mujer aceptó que sus palabras estuvieron un poco enredadas, pero destacaba el esfuerzo que hizo hasta el final.

En el clip se escucharon las palabras de la exreina durante la velada: “Es una pregunta muy difícil, pero pienso que todavía existen hombres que creen en la igualdad y eso es lo que pienso que las mujeres deberíamos aprender de los hombres”.

Paulina Vega se sinceró y reveló qué fue lo malo de su experiencia como Miss Universo

De acuerdo con lo que se conoció, no todo fue color de rosa ni suave para Paulina Vega, ya que en su experiencia también tuvo que hacer sacrificios, cambios considerables en sus rutinas y despedirse de planes que tenía a lo largo de aquel tiempo. Aunque se disfrutó y gozó este lugar que ganó en la competencia, también existieron detalles con los que lidió a lo largo de su ‘reinado’.

Semanas atrás, Paulina Vega fue interrogada sobre su paso por Miss Universo, despertando reacciones con la sinceridad que proyectó en su respuesta. Una persona quiso saber, a través de una dinámica de preguntas y respuestas, qué fue lo que menos le gustó de ocupar este cargo en la organización.

La barranquillera no lo pensó dos veces y fue clara con que uno de los detalles que menos le gustó fue el sentirse cansada todo el tiempo. Debido a todos los compromisos, citas y obligaciones, el descanso a veces podía ser limitado y afectar el ritmo diario.

“Estar cansada todo el tiempo”, dijo la también presentadora en una historia de su cuenta oficial de Instagram, donde además agregó el motivo que tampoco le permitía descansar del todo: “Me gustaba hablar con mi gente en Colombia y dormía aún menos. Pero la compañía ayudaba entre tanto viaje”.