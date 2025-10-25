Paulina Vega reapareció con foto y dejó en evidencia tema con su hija: “Me encuentro cuestionando esto”

Paulina Vega Dieppa, recordada por haberse convertido en Miss Universo 2014, sigue siendo considerada una de las mujeres más admiradas de Colombia y del mundo. Su coronación marcó un antes y un después en su carrera, otorgándole reconocimiento internacional y una gran base de seguidores que continúan atentos a su vida.

Hace unos meses, la exreina sorprendió a sus fanáticos al compartir una noticia que pocos conocían: a través de sus redes sociales, reveló que se había casado y que ya es madre de una niña. El anuncio causó asombro entre sus seguidores, quienes celebraron con entusiasmo esta nueva etapa personal que había mantenido en reserva.

Sin embargo, recientemente Paulina Vega reapareció en redes sociales, compartiendo una inesperada foto en la que mostraba cómo lucía actualmente tras el proceso de maternidad que lleva. La celebridad posó muy espontánea para la postal, dejando una reflexión sobre los hijos.

Paulina Vega habló de su vida. | Foto: Instagram de Paulina Vega.

Según se vio, la ex Miss Universo quiso dar unas palabras en una publicación, haciendo referencia a los aprendizajes que estaba viviendo con su pequeña hija. La modelo enfatizó en cada lección que le daba, teniendo en cuenta la inocencia y curiosidad que se desarrollaba con la vida.

“Dicen que los niños son nuestros más grandes maestros. Pero no te dicen por qué. ¿Qué tiene un niño descubriendo la vida que enciende en mí el recuerdo de algo profundo? Como con todas las grandes cosas, todo se reduce al poder de la presencia. Lo que un niño sabe de manera intuitiva, nosotros lo hemos enterrado con el intelecto. Mientras un niño solo conoce el aquí y el ahora, nuestra mente corre intentando estar en cualquier lugar menos aquí”, escribió en la publicación.

“¿Qué tiene la alegría del presente que siempre parecemos evitar? ¿Por qué nos cuesta tanto tocar lo que está justo frente a nosotros todo el tiempo? ¿Por qué preferimos pensar en lugar de simplemente ser?“,agregó.

Paulina Vega aseguró que ver a su niña en este proceso era enriquecedor, pues le recordaba cosas que había olvidado con el paso del tiempo. Allí enfatizó en la simpleza y en lo cotidiano, lo cual perdía valor en el ritmo social.

“Me encuentro cuestionando esto cada vez más mientras observo a mi pequeña absorber cada sonido, vibración, sabor y color que el momento tiene para ofrecer. Ella me está mostrando algo que yo había aprendido a olvidar. Una forma de vivir a la que todos estamos intentando regresar, luchando contra hábitos demasiado cómodos para escapar de ellos”, comentó.

“Es curioso. El presente es constante. A menudo es silencioso. Una simple sonrisa, una flor hermosa o un rayo de sol atravesando las nubes. Parece sin esfuerzo, porque simplemente es. Sin embargo, de alguna manera nos hemos convencido de que la verdadera magia está en cualquier lugar menos aquí, y hemos olvidado cómo ver”, concluyó.