⁠Paulina Vega rompió el silencio y expuso por qué mantuvo privado su embarazo: “No todo tiene que ser contado, no es egoísmo”

Paulina Vega reveló por qué no habló de su boda y embarazo

La recepción de la noticia no fue del todo agradable para los internautas, ya que muchos creen que por el simple hecho de ser figuras públicas los famosos están en la obligación de contar y mostrar todo lo que pasa en sus vidas, lo que no hizo Vega.

Paulina recientemente se refirió en una publicación a los comentarios en los que fue juzgada por no hacer público este importante hecho en su vida y dejó claro que no siempre es necesario exponer todo en redes.

“Quiero compartirles algo que he aprendido y que muchos por aquí me lo preguntaron también: ¿cómo lograr tener privacidad? ¿Saben algo? Saber elegir qué guardamos también es parte de nuestro crecimiento, autocuidado, amor propio y respeto por lo que estamos viviendo. Si lo vemos de esa manera , les aseguro que su percepción de vida cambiará y será más fácil para ustedes saber qué compartir o publicar", escribió Paulina.

A lo que añadió: “En las redes sociales, exponerlo todo es la ‘norma’, por lo tanto, la privacidad se siente como algo raro, y para muchos, llegar a generar presión, especialmente cuando están buscando volverse más populares [...]. No todo tiene que ser contado, no todo tiene que ser visto... Así que, no tienes por qué sentirte mal si decides guardarte algo para ti. Solo tú tienes la llave para decidir qué compartir, cuándo hacerlo (si quieres hacerlo) y de qué forma hacerlo. La privacidad no es aislamiento, tampoco es egoísmo; es selección. Es elegir conscientemente qué dejamos entrar y qué dejamos salir”.