Paulina Vega tomó con gracia la reacción de los colombianos a su boda y embarazo: “Me han hecho reír”

Paulina Vega habló de las reacciones de colombianos a su boda y embarazo

Paulina Vega tomó captura de pantalla a algunos de los comentarios de su publicación, como los siguientes: “Quedamos totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo”; “Quedé mínimo común múltiplo, verbo to be, escuchamos y no juzgamos, escuchamos y nos agarramos a coñaz.... Taki taki rumba, estaba paralizado con mucho miedo y no me podía mover. Quedé ice, frío, hielo. Quedé aguda, grave y esdrújula. Quedé vemos y juzgamos. Quedé plano cartesiano. Quedé arepa tiesa” y "¿Tu espo... qué mami, disculpe? ¿Tuvieron una qué mami, disculpe?“, y escribió que le han dado mucha gracia.