Paulina Vega Dieppa ha sorprendido a sus seguidores con las recientes publicaciones que ha realizado , donde no solo se trata de subir una foto, sino también de compartir un mensaje.

En esta ocasión, una publicación en su Instagram muestra una foto de la ex Miss Universo sentada y apoyada en sus piernas, con un gorro color palo de rosa, un top blanco y sonriendo, dejando ver su cara al natural, y una reflexión sobre lo que a veces se les olvida a las personas porque no están pendiente de aquello que tienen cerca y que es lo que realmente importa.

“En un mundo que a menudo mide el valor en cifras, es fácil olvidar que muchas de las cosas que más bien nos hacen… son gratis. No tienen etiqueta, no se compran en tiendas, no se acumulan en cuentas bancarias. Están ahí, esperándonos. Solo hay que detenerse un momento y mirar. Bailar, cantar, amar, agradecer, reírse, meditar”, añadió la empresaria.