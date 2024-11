¿Paulina Vega está embarazada? El Gordo Ariel sorprendió con pruebas de la posible maternidad de la Miss Universe 2014

Paulina Vega Dieppa, reconocida modelo y empresaria que saltó a la fama luego de ser elegida como Señorita Colombia 2013 y posteriormente la ganadora de Miss Universo en el año 2014, es una de las representantes de concursos de belleza más queridas y admiradas no solo a nivel nacional sino también, por personas involucradas en el mundo de los certámenes y la moda a nivel global.

Aunque suele ser muy reservada y no compartir información privada, desde hace varios meses se viene rumorando que inició una nueva relación amoros a con un hombre que habría conocido en uno de sus viajes a las Islas Griegas.

El Gordo Ariel reveló el posible embarazo de Paulina Vega

“Como les parece a ustedes que, un miembro de la corte real de La Corona TV porque no está en Colombia, que tenemos en todo el mundo. Nos ha hecho llegar esta información que involucra a una de las mujeres más bellas e importantes en el mundo entero y es una colombiana (…) Esta mujer estaría en embarazo, es joven, bella y es su primer hijo. Vamos a revelar que la famosa embarazada es Paulina Vega Dieppa”, dijo frente a las cámaras del programa nacional.

No obstante, Nanis Ochoa, su compañera de set, reveló que debido a que hace algún tiempo la modelo se radicó en Canadá, no se conoce con certeza algunos detalles de su vida.

Hasta el momento, Paulina Vega no se ha pronunciado en sus redes sociales y no ha compartido información al respecto. No obstante, mucho resaltan que sus más recientes publicaciones de Instagram estarían escondiendo su abdomen, comprobando que, probablemente, las especulaciones sean ciertas.