Paulina Vega dejó inquietante mensaje por tema que expuso en redes: “Separar a la madre de su bebé”

Paulina Vega Dieppa, recordada por haberse coronado Miss Universo en 2014, es considerada una de las mujeres más bellas de Colombia y del mundo. Su triunfo la catapultó a la fama internacional y despertó el interés de miles de seguidores que, desde entonces, han seguido de cerca cada detalle de su vida.

Meses atrás, la exreina sorprendió al público al dar a conocer una noticia íntima que pocos imaginaban. A través de sus redes sociales, reveló que contrajo matrimonio y que además ya es madre de una niña, anuncio que generó sorpresa entre quienes desconocían esta etapa personal que estaba viviendo.

Tras revelar esta etapa que estaba viviendo, Paulina Vega se sinceró con respecto a un tema que le estaba haciendo ruido y se relacionaba con la maternidad. Aunque pidió ayuda a sus seguidores, terminó dejando una serie de mensajes con los que reafirmaba su inconformidad con una dinámica en torno a las mujeres que recién se convirtieron en madres.

Paulina Vega habló de su embarazo/boda y por qué no lo hizo público. | Foto: Instagram de Paulina Vega.

La ex Miss Universo utilizó las historias de su perfil y comentó acerca de lo que ocurría con las mujeres que habían dado a luz, considerando muy fuerte el hecho de que se tuvieran que separar de sus bebés por cumplir las labores del trabajo.

“Gracias a todos y todas por sus mensajes. Los he estado leyendo y respondiendo, aunque me faltan muchísimos más. Si queremos que Colombia sane, debemos proteger a las madres y bebés. Así sanaremos a nuestra sociedad”, escribió en una imagen.

“De los actos más inhumanos es separar a la madre de su bebé recién nacido. Los bebés no son solo de las madres, pero de toda la sociedad para proteger”, agregó.

Paulina Vega habló sobre tema personal. | Foto: Instagram @paulinavegadiep

Paulina Vega, que presentó a su pareja, sigue considerando que hay que pensar bastante en las madres y en las mujeres que habían tenido un bebé, pues muchas veces terminaban sufriendo la distancia de sus pequeños por las órdenes en torno a las licencias.

“Una sociedad no puede sanar si no somos capaces de lograr de alguna u otra forma soportar a literalmente la vida misma. Los bebés recién nacidos merecen estar con su madre y la madre necesita sanar física, emocional y mentalmente antes de ir a trabajar, porque le toca. ¿Y las madres que amamantan? ¿y las que deben reposar por el parto qué?”, comentó.

“Y olvidémonos de las madres un segundo. Esto es por los bebés, ellos necesitan de la presencia de su madre”, aseveró, preocupándose por los pequeños.