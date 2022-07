Laura Barjum habló de la escoliosis, su difícil enfermedad: ¿en qué consiste?

Laura Barjum es una exreina de belleza que se ha abierto paso en el mundo del entretenimiento. La joven, que hoy tiene 27 años, no solo es conocida por su talento en la pasarela, sino por su carisma. Además, preside la campaña Bye Bye Bullying, en contra del acoso escolar que ella también vivió.

En las últimas horas, la modelo e influencer publicó un video contándoles a sus seguidores el problema de salud que la afecta desde hace más de una década.

“Hace aproximadamente 10 años fui diagnosticada con escoliosis en mi columna, lo que significa que tengo una curvatura (...) especialmente en mi caso, en la parte lumbar”, aseguró la que también es conductora del reality show Factor X, explicando que está a afección provoca que se canse con mayor frecuencia “y que en muchas ocasiones me duela la espalda”.

“En el último mes y medio he tenido una de las etapas más difíciles lidiando con mi escoliosis y no puedo evitar pensar en todo el daño que me hice por tener malas posturas porque quería ser más bajita”, aseguró.

En el término de su intervención, la joven decidió leer una carta dirigida a ella misma, que dice:

“Querida Laura, a los 15 años no te encorves, si vieras lo bonita que te ves así de alta. Ponte los zapatos que te gusten, no esos solo porque no tienen plataforma, no importa que no te saquen a bailar, baila con tus amigas las canciones que te gustan. Baila porque sé que te encanta bailar. Disfruta poder alcanzarlo todo. Disfruta ser la última en la fila, igual todos van a llegar al salón, puedes echar el chisme un poquito más, sin que se den cuenta”, se le oye decir en el clip.

Cabe precisar que la famosa subrayó que en algún momento de su vida quería ser de baja estatura, por lo que su columna sufrió graves daños.

Escoliosis - Anatomía de la curva de la columna vertebral, corrección de la postura. Tratamiento quiropráctico, alivio del dolor de espalda. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“No importa que te pongan en la parte de atrás del baile, eres tan grande en todos los sentidos que igual te van a notar”, continuó Laura Barjum.

“Enderézate y deja que tus huesos crezcan todo lo que quieran crecer. Pdta.: ser alta te va a ayudar a destacar”, refiriéndose al Concurso Nacional de Belleza que ganó en el año 2017 como representante de su ciudad natal, Cartagena.

“Y si eres de los que se considera bajito, te prometo que esta es una de tus grandes fortalezas también… #ByeByeBullying”, es el texto que acompaña el video que ha recibido cientos de comentarios.

“Parece mentira, pero existen más casos como el tuyo. Yo, por ejemplo, también me sentía así y qué bueno ver tu testimonio y experiencia para saber que debemos aceptarnos y querernos como somos”; “No, cómo creías que estaba mal ser alta, ser alta o alto está lleno de privilegios, aunque ser bajita también tiene sus ventajas”, son dos de los mensajes que se pueden leer en su red social.

Así mismo, su novio, el locutor y también presentador, Diego Sáenz, dijo: “Eres una dura, y nada te detiene. Eres ejemplo para muchos”.

¿Qué es la escoliosis?

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, la escoliosis provoca “una curvatura hacia los lados de la columna vertebral”, que puede tomar una forma de ‘S’ o ‘C’.

Esta afección suele presentarse en los niños o adolescentes, siendo las mujeres más propensas a padecerla.

Por consiguiente, la escoliosis puede ser hereditaria; sin embargo, la Clínica Mayo explica que aunque no se conocen sus causas, algunas pueden estar determinadas por: lesiones en la comuna vertebral, defectos en el nacimiento o afecciones neuromusculares como la distrofia muscular o la parálisis cerebral.