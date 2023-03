Yina Calderón, decepcionada al conocer la Torre Eiffel, la comparó con un sitio turístico de Colombia

Aunque últimamente la ‘influenciadora’, DJ de guaracha y empresaria de fajas Yina Calderón no ha estado tan activa en redes sociales, en la mayoría de las ocasiones, ha destacado por estar en el centro de varias polémicas en el mundo de la farándula nacional.

La exparticipante de una de las ediciones del reality Protagonistas de Novela, trasmitido por el Canal RCN en el año 2013, por estos días se encuentra en un viaje por Europa y en ocasiones aprovecha las plataformas digitales para mostrarle a sus 32,2 mil seguidores en Instagram, algunas de las actividades que ha realizado en compañía de su familia.

La 'influenciadora' se encuentra en Europa junto a su familia. - Foto: Foto tomada de Instagram @yinacalderonofiicial

Pero hubo algo que llamó la atención de los usuarios de la red social. El lunes 13 de marzo, la influencer estuvo visitando la Torre Eiffel en París, Francia, en compañía de su hermana Leonela y, desde allí, expresó su opinión sobre este emblemático monumento francés.

Aunque, en un principio, se mostró emocionada por conocerla, según manifestó, la Torre Eiffel no llenó las expectativas de la huilense, e incluso se atrevió a compararla con uno de los sitios turísticos más importantes de Colombia, El Peñón de Guatapé, conocido también como La piedra del Peñol.

En el diálogo que sostuvo la creadora de contenido con su hermana, comentaron lo siguiente: Yina le preguntó, inicialmente, “los conceptos de la Torre, mi primera invitada, mi hermana Leonela. ¿A usted, qué tal le pareció la Torre? La verdad”. A lo que Leonela respondió, “Grande, pensé que era más pequeña, pero es muy grande y pues… bien”. Ahí mismo, Yina la interrumpió, ¿Pero ‘wou’, que uno diga ‘wou’ ‘wou’ ‘wou’?”. Por lo que, Leonela sugirió, “No, de pronto de noche e iluminada, se vea diferente”, a lo que Yina respondió, “Sí, de día, uno dice: — ‘bue’ —. Pues, me gusta más La Piedra de Guatapé. Grande, sí, pero nada del otro mundo. Vamos a ver de noche”, concluyó en su historia publicada en Instagram.

Poco después, la ‘influenciadora’ complementó su opinión, entre risas y mientras se encontraba en un recorrido guiado por el Río Sena: “No entiendo un cu** de lo que está diciendo… Muy bonito esto por acá, pero extraño a Colombia, me gusta más Colombia. A lo bien”, dijo.

La mujer respondió a quienes la critican. - Foto: Instagram: @yinacalderonoficialdj

Una cuenta de chismes en Instagram reposteó el contenido y muchos usuarios aprovecharon para manifestarle su opinión al respecto; unas reacciones en contra y otras apoyando las declaraciones dadas por la empresaria de fajas.

“Yo no sé, pero me parece coherente. Colombia tiene muchos sitios más hermosos que la gran estructura de París”, “La ignorancia es atrevida 🤦”, “Ese tipo de personas no deberían salir del país, porque nos ridiculizan”, “Jajaja 😃 y se toma fotos, qué montañera”, “Huy no, un montañero en la gran ciudad, qué vergüenza no sabe ni distinguir entre los valores y la magnitud de historia que tiene, que se quede en Colombia, ojalá se quedara por allá, este país estaría mejor sin esa venenosa🤮” y “payasa”, fueron algunos de los mensajes.

Epa Colombia se le fue con toda a Yina Calderón por su inusual look

Hace unos días, uno de los seguidores de Epa Colombia aprovechó el espacio de preguntas y respuestas que habilitó la empresaria de queratinas en su Instagram, donde interrogó por el cabello de Yina Calderón, a lo que Epa respondió: “Amiga, Yina nunca me ha dado la oportunidad de utilizar mis productos. Siempre dice: ‘este es el mejor producto, este sí es’, y tiene el cabello terrible, horrible. Si ella me da la oportunidad de hacerle el bótox, con una sola aplicación a esa niña le recupero ese ‘greñero’. Pero nada, esa maldita me odia”.

Epa Colombia criticó a Yina Calderón por los procesos estéticos a los que se ha sometido. - Foto: Capturas de pantalla tomadas de Instagram: @epa_kera100k y @yinacalderonoficialdj, respectivamente.

“No te desfigures la cara, Epa. No vayas a quedar como Yina”, decía otro de los apuntes dejados por los internautas. A renglón seguido, Epa Colombia procedió a explicar lo que, según ella, es el problema de Calderón.

“(...) ¿Qué pasa con Yina? A Yina le dicen ‘ay, ven te aplicó un poco de silicón’ (se señala los labios), y ra; luego le dice el cirujano, ‘ven te aplico’... ra. Luego le dice la amiga ‘ven te pongo publicidad’, ‘ven te hago pómulos’ ...ra, por un lado, por otro, pues claro, no sabe qué marcas, qué productos le aplicaron y le hicieron la maldad a esa niña”, aseveró la empresaria de queratinas.