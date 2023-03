Luisa Fernanda W revela los centímetros que la separan de Pipe Bueno

Luisa Fernanda W es una de las ‘influencers’ más famosas del país y todo gracias a sus tutoriales de maquillaje que hace 15 años empezó a monetizar y le generaron un imperio digital que a hoy la ubican como una de las generadoras de contenido de Colombia que más factura en las redes sociales.

Y de ese contenido que consumen más de 18,3 millones de usuarios, la mitad no tienen nada que ver con tips de belleza o experiencias en eventos exclusivos. Por el contrario, Luisa usa su vida privada para generar más cercanía con sus seguidores, pues tiene perfectamente claro que los detalles de su cotidianidad es lo que mantiene a sus fanáticos pegados a su perfil.

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W de viaje por España. - Foto: Instagram @pipebueno

Uno de los temas personales que más le gusta poner a Luisa en sus perfiles de redes es su relación con el cantante Pipe Bueno, que inició de una forma muy polémica en 2019 y que hoy ya se ha consolidado como uno de los matrimonios más estables de la farándula nacional, que incluso ya dio como frutos a dos hermosos niños, Máximo y Domenic, cuyas cortas vidas ya cuentan con un registro ejemplar en la nube, todo gracias a la paisa.

Luisa deja ver imágenes y videos con su esposo que sus mismos seguidores le piden a través de las dinámicas que ella plantea en sus historias de Instagram, como el cotidiano juego de preguntas que ella hace semanalmente sin falta, en la que responde desde la pregunta más básica, hasta la más profunda, todo siempre con respuestas que favorecen su personalidad.

En la última dinámica que hizo, uno de sus seguidores le preguntó qué tanta diferencia de estatura tenía ella con Pipe, pues en varias ocasiones se ha visto que el cantante tiene que encorvarse para besarla y ella termina en puntas para alcanzar la boca de su esposo, detalle que se ve muy a menudo, pues la pareja no escatima en nada a la hora de mostrar su amor fogoso en público.

Pipe y Luisa están celebrando el cumpleaños del caleño en Cartagena. Foto: Instagram @luisafernandaw. - Foto: Foto: Instagram @luisafernandaw.

Luisa disipó la duda sin dar cifras específicas, pero con una ayuda muy gráfica que involucró al caleño. La pareja se ubicó de espaldas de modo que se viera su diferencia real de estatura, obviamente demostrando que el cantante es mucho más alto. Lo más gracioso del clip es que Luisa se veía más “bajita” incluso usando unas botas de plataforma, que cuando se quitó la dejaron aún más cerca del piso, quedando a la altura de las escápulas del intérprete de Te hubieras ido antes.

Sin embargo, Bueno no tiene ningún problema con agacharse para estar a la mano de su esposa y con mucho amor la abraza para dejarle claro que no importa la diferencia de estatura, sino que los dos se entienden a la perfección y usan ese tipo de diferencias para ponerle picante a la relación.

Luisa y Pipe midiendo sus estaturas. Foto: Instagram @luisafenandaw. - Foto: Foto: Instagram @luisafenandaw.

Entre otras preguntas, los seguidores de Luisa le enviaron a Luisa temas como el uso de los skinny jeans, que actualmente ya casi no se usan por la prevalencia de otras tendencias y la paisa reveló que no tiene ningún problema con esta prenda, pues ella cuando decide usar se la pone sin ningún inconveniente y reafirma que lo importante es tener un estilo único, y no ser víctima de la moda.

Por otro lado, uno de sus seguidores le preguntó qué le diría a la Luisa Fernanda W cuando tenía 20 años, momento muy reflexivo para la creadora de contenido, quien respondió con frases muy honestas: “Le diría que siga por el camino que va, que no se desvíe y que cuando en momentos llora por pendejadas, que deje de llorar por esas estupideces, porque realmente lo son… Los comentarios de la gente jamás te han afectado… Que confíe en el proceso porque le espera un futuro maravilloso”.