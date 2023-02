Video | Con humor, Luisa Fernanda W lo aclaró: “Yo no nací para la cocina”

Luisa Fernanda W es hoy por hoy una de las mujeres más populares en la farándula colombiana. Su trabajo como creadora de contenido, influenciadora y empresaria le ha bastado para construir un nombre con amplio reconocimiento en redes sociales, donde suma millones de seguidores.

Adicionalmente, Luisa conforma junto al cantante Pipe Bueno una de las parejas más mediáticas del país. De hecho, sus hijos Domenic y Máximo también han ido obteniendo fama conforme aparecen en las publicaciones de las celebridades.

Luisa Fernanda W acostumbra a publicar un gran variedad de contenido en sus redes sociales. En esta ocasión, Instagram fue la plataforma elegida para llevar a cabo una divertida dinámica.

Vistiendo un sensual traje negro, la influenciadora procedió a actuar y hacer el lip sync de un audio viral que originalmente fue grabado por la celebridad de redes sociales Yeri Mua.

Luisa Fernanda W sorprendió a sus seguidores con su talento para la imitación. - Foto: Captura de pantalla Instagram @luisafernandaw

En el reel, Luisa Fernanda W demostró su talento para la actuación y se apropió del discurso. Lo más curioso fue el mensaje, pues aprovechó para dejar claro que ella “no nació para la cocina”.

“Yo no nací para la cocina. Si tú naciste para la cocina, pues bien por ti, pero yo no. Yo nací para ser perr$% agh… yo nací para maquillarme, arreglarme, ser guapa, traer las uñas, la extensión a todo lo que da y el implante bien salido, y soporta, perr$%. Si esta no es la vida que tú deseas, pues por qué la criticas, por qué te fijas, vete a ver videos de cocina (...)”, dice una parte del audio elegido por Luisa Fernanda W para su video.

Como era de esperarse, los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar. Además, la publicación ya suma más de 69.000 comentarios.

Luisa Fernanda W es una de las influenciadoras más populares en Colombia. Solo en Instagram, cuenta con una comunidad de 18,3 millones de seguidores. - Foto: Captura de pantalla Instagram @luisafernandaw

“Amo amo amoooo”, comentó la también influencer Dani Duke; “Jajajajaja. No puede ser que le salga tan perfecto”; “Te salió mejor que a la yeri mua jajajajaj”; “Yo soy ambas ! Amo el maquillaje y estoy aprendiendo a cocinar”; “Lo estaba viendo sin audio porque pensé era el outfit que mostraba... Cuando que empezó a manotear dije quejestoooo jajajjajajaa”; “Le salió tan natural que asusta jajajajaja perfecta”, dicen otros de los comentarios destacados.

Luisa Fernanda W defendió a Pipe Bueno por besarse en la boca con su mamá

Hace unos días el cantante de música popular Pipe Bueno celebró su cumpleaños número 29 junto a su familia y amigos. Esta vez el paradisíaco destino fue Barú, allí, por varios días, el intérprete de éxitos como Cupido falló o Te hubieras ido antes, se encargó, junto a su pareja Luisa Fernanda W, de compartir todo lo importante que sucedía.

Pipe Bueno es uno de los cantantes de música popular con más reconocimiento en la industria y no dejó pasar la celebración para demostrar el cariño que siente por muchos de sus cercanos. El pasado 7 de febrero hizo varias publicaciones mostrando lo feliz que estaba, pero una foto llamó la atención de sus seguidores.

En la imagen se observó que el caleño tomó con sus manos la cara de su mamá y le dio un beso en la boca. Ante esto, muchos de sus seguidores reaccionaron, puesto que no es la primera vez que el cantante pasa por esta situación.

“Feliz Nueva Vuelta al Sol. Que siempre celebremos que siempre seas feliz, te amo hasta el infinito de Dios”, fue el mensaje con el que se acompañó las postales.

Pipe Bueno y su mamá - Foto: @marthalubueno5

“Ay, y aquí qué pasó?”; “Y yo dije ay, le está montando cachos a la otra jeje”; “ella quien no es Luisa verdad?”; “Es la mamá y la besa en la boca? Señora que ya no es un niño. Por diosss”; “Noooo gas, dizque besos en la boca a la mamá”; “Y uno por qué le daría besos en la boca a la mamá estando ya tan grande”; “Qué fotos tan desagradables, para eso está la W para que le dé besos en la boca”; “Besar a la mamá en la boca... Para luego besar a la mujer que espera en casa con sus hijos... 🥲 como dicen, allá cada quién 🤐”, fueron varias de las opiniones que surgieron a partir del posteo.

Uno de los mensajes que también recibió la fotografía de Martha Bueno fue el de su nuera, Luisa Fernanda W, quien escribió: “Divinos 😍❤️”.

Claramente, los internautas hicieron de todo para que la pareja del artista diera su opinión sobre lo sucedido y en una dinámica de preguntas y respuestas aprovecharon para preguntarle sobre lo sucedido. “¿Qué opinas del beso de Pipe con la mamá?” fue uno de los cuestionamientos que la influencer no dudó en responder.

“Que yo también le doy besitos a mi mamá en la boca y que cada quien sabe qué hará con su boca”, fueron las contundentes palabras con las que la paisa se refirió al tema mientras cargaba a su hijo menor, Domenic, y sonreía por la curiosa pregunta.