“Yo nací para ser pe...”: Luisa Fernanda W le cantó la tabla a Pipe Bueno

Luisa Fernanda W es una de las influencers y creadoras de contenido más populares de Colombia, ya que de hecho fue una de las primeras en lanzarse a ese mundo con videos bastante divertidos.

Luisa Fernanda W, influencer paisa. - Foto: @luisafernandaw

Aunque con el paso del tiempo la famosa paisa empezó a transformar el contenido que realiza y a diversificarlo para llegar a más público, luego de muchos años de trabajo en redes sociales Luisa de vez en cuando vuelve a sus raíces con audios que recrea.

Recientemente, la también empresaria, que ya es mamá de dos hijos, Máximo y Domenic, que nacieron del amor con Pipe Bueno, publicó un video corto en su cuenta de Instagram usando un audio de otra famosa influencer mexicana.

En su perfil de Instagram la famosa suele compartir contenido de belleza y en este nuevo video no fue la excepción, pues aprovechó para lucir un espectacular traje negro que dejó a la vista sus atributos y resaltó su figura.

Luisa Fernanda W sorprendió a sus seguidores con su 'outfit'. - Foto: Captura de pantalla Instagram @luisafernandaw

Además, apareció haciendo una de las cosas que más le gusta hacer tal como disfruta: arreglarse y hacerse el maquillaje. Precisamente en el video, la paisa hace el lip sync de un audio que creó la famosa tiktoker mexicana conocida como Yerimua, que se caracteriza por dar una apariencia de muñeca y por tener una actitud de mujer que se dedica a su propio cuidado y a explotar su belleza.

Por esa razón, Luisa Fernanda W aprovechó su discurso para crear su propia versión y lo hace a la perfección, pues muchos creyeron que incluso era su voz.

“Yo no nací para la cocina. Si tú naciste para la cocina, pues bien por ti, pero yo no. Yo nací para ser perr$%… yo nací para maquillarme, arreglarme, ser guapa, traer las uñas, la extensión a todo lo que da y el implante bien salido, y soporta, perr$%. Si esta no es la vida que tú deseas, pues por qué la criticas, por qué te fijas, vete a ver videos de cocina, qué haces viendo a la Yerimua”, es lo que dice el audio recreado por la influencer colombiana en su cuenta de Instagram.

De inmediato, el video alcanzó una gran audiencia y se llevó cientos de comentarios en los que sus seguidores se rieron y dejaron claro que admiran el talento de Luisa.

“¡Yo soy ambas! Amo el maquillaje y estoy aprendiendo a cocinar”; “Te salió mejor que a la Yerimua”; “como me da risa este audio, te quedó genial”; “Yeri nos enseña a contestar a tanta vieja criticona”; “Yo pero sin el implante bien salido :( pero igual que soporten”; “Me encanta, hay que aprender a tener postura con lo que eres no con lo que los demás desean ver en ti”, expresaron los internautas.

No obstante, tras publicar el video, Luisa subió unas historias junto a Pipe Bueno repitiendo el discurso del video y “peleando” con su pareja. Por supuesto, la reacción del cantante fue de sorpresa y confusión al ver a su pareja manoteando, pero luego soltando la risa.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno iniciaron su relación en medio de la polémica por la muerte de Legarda. Foto: Instagram @luisafernandaw. - Foto: Foto: Instagram @luisafernandaw.

“Esa es la cara de un hombre felizmente casado”; “Ja, ja, ja, ja, en la vida están los que sufren lo ajeno y luego está Luisa ganando plata y sin saber quiénes son ustedes”; “Ella sabe que se siente identificada, solo le faltó”; “Ánimo, Pipe, las mujeres están locas”; “Ja, ja, ja, ja, la realidad es que los hombres sí reaccionan así cuando salimos con nuestras cosas ja, ja, ja, ja. Igual nosotras cuando ellos hacen cualquier bobada”; “A Pipe como que no le gustó mucho eso”; “Después que por qué la critican, pero boba que ni a Pipe le gustó”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas en la recopilación de las historias.