Video | Epa Colombia y la exótica aventura en helicóptero que le propuso a la vicepresidenta Francia Márquez

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, ha sido cuestionada luego de que se conocieran en días pasados unas imágenes de ella llegando en helicóptero a su lujosa vivienda en Dapa, una exclusiva zona residencial muy cerca de Cali, Valle del Cauca.

A propósito de lo anterior, en una reciente entrevista con Vicky Dávila, directora de SEMANA, Francia Márquez lanzó un “de malas”, haciendo referencia a que seguirá llegando a su vivienda en helicóptero, ‘gústele a quien le guste’, recordando que ella es la vicepresidenta de Colombia.

Francia Márquez habló con contundencia en SEMANA - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

En medio de esa polémica, quien opinó al respecto fue la joven empresaria e influenciadora Daneidy Barrera Rojas, conocida popularmente como Epa Colombia, quien en medio de una entrevista radial le hizo una curiosa propuesta a Francia Márquez.

En entrevista con la emisora Tropicana, ‘Epa Colombia’ le propuso a la vicepresidenta si hacían un video desde un helicóptero lanzando dinero. Como es de recordar, la influenciadora lanzó efectivo en meses pasados desde el aire.

“En cuanto a lo de Francia, ay mi querida amiga. Ay amiga, te creíste la Epa Colombia. Mentiras lindita, vamos a hacer un video tú y yo juntas tirando dinero desde el helicóptero”, dijo la influenciadora al ser consultada por la funcionaria.

Vale recordar que la vicepresidenta aseguró en la entrevista con SEMANA que ese escándalo del helicóptero solo se entendía en el contexto del racismo que vive el país.

“Si fuera blanca y de élite, no estuvieran haciendo escándalo porque es normal. Es normal que a una persona de élite, que nació en cuna de oro, la transporten en esos equipamientos y esas aeronaves, pero no es normal que una mujer que trabajó en una casa de familia y que ahora es la vicepresidenta de Colombia se transporte en eso. Pues de malas, y lo siento”, dijo con contundencia.

Francia Márquez también aseguró que hablaba así, porque tiene razones de peso: “Perdónenme los colombianos por decirlo así, pero de malas. Soy la vicepresidenta de este país y mientras lo sea, el Estado tiene la responsabilidad de brindarme todas las garantías de seguridad necesarias para cumplir con mi tarea como vicepresidenta”.

Aseguró que no era algo de lo que se arrepienta. “Voy a seguir. Las veces que vaya, voy a ir en helicóptero. Le guste a la élite colombiana o no. Yo soy la vicepresidenta de este país, me eligieron los mismos 11 millones y algo que eligieron al presidente. Me eligieron a mí. Y, por ser una mujer que hoy está ocupando el segundo cargo más importante de este país, me merezco que el Estado en su conjunto me cuide a mí para poder asegurar la ejecución de mi trabajo y contribuir al cuidado de todos los colombianos y colombianas. Eso lo han hecho con todos los presidentes y vicepresidentes, todos lo han hecho. ¿Por qué a los otros no les hacen escándalo?”, sostuvo.

rancia Márquez en la entrevista con Vicky Dávila, directora de SEMANA. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Actitud desafiante y arrogante. Me parece algo despreciable”

En Vicky en Semana, el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, dijo el pasado miércoles 15 de marzo que le parecía una actitud “desafiante y arrogante” y hasta “algo despreciable”, lo manifestado por la vicepresidenta Francia Márquez en su entrevista en SEMANA.

“Y más viniendo de un grupo de personas que llegaron al poder diciendo que iban a ser el cambio, diciendo que iba a ser un gobierno austero, diciendo que iban a acabar el despilfarro, diciendo que iban a acabar la corrupción, y lo que hoy estamos viendo los colombianos es algo totalmente diferente a lo que decían en campaña, porque están haciendo las cosas incluso, peores que aquello que hacían los gobiernos a los que ellos acusaban de corruptos”, dijo el congresista.

En tal sentido, para Polo Polo hay “una sobradez y una arrogancia” por parte de Francia Márquez “hacia los colombianos”.

Además, el representante a la Cámara dijo en Vicky en Semana que, si la ‘paz total’ que plantea el gobierno del presidente Gustavo Petro era “efectiva”, entonces por qué la vicepresidenta Francia Márquez debía transportarse en helicóptero por temas de seguridad.

“Entonces por qué no se va por tierra. Por qué no se va por carretera de Cali a Dapa, si supuestamente en tres meses de gobierno con Petro el ELN se iba a acabar. Aquí lo que yo veo es una incoherencia y una hipocresía por parte de un discurso mandado a recoger, con una retórica falsa como lo es la paz de Gustavo Petro y la ‘paz total’ de Francia Márquez”, agregó Polo Polo.

El representante Miguel Polo Polo y la vicepresidenta Francia Márquez. - Foto: SEMANA

El representante a la Cámara también manifestó que, mientras el Gobierno despilfarraba los recursos públicos en “ostentosidades”, los colombianos de a pie debían “andar con miedo en las calles”