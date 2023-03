Francia Márquez es “insegura, agresiva y tiene dolor”: Rita Karanauskas reveló lo que encontró en la entrevista de la vicepresidenta con SEMANA

La entrevista que concedió la vicepresidenta Francia Márquez a SEMANA sigue dando de qué hablar. Además de las noticias que entregó la funcionaria, sus declaraciones generaron polémica y llevaron a que muchos colombianos cortaran fragmentos de la misma para publicarlos en sus redes sociales.

La polémica se generó por tres declaraciones: el uso del helicóptero, el pago del arriendo en una lujosa casa del Valle del Cauca y la postura de Márquez sobre Cuba.

Por esa razón, Rita Karanauskas, experta en comunicación verbal y no verbal, revisó esos fragmentos de la entrevista para hacer un análisis sobre las declaraciones de Francia Márquez.

Lo primero es que la experta manifestó que el lenguaje corporal tiene unos significados importantes porque “el cuerpo nunca miente y muestra una realidad que las palabras no”.

En ese orden de ideas la especialista en lenguaje corporal revisó detalladamente los tres temas que se volvieron virales. El primero de ellos, el uso del helicóptero por parte de Francia Márquez para viajar al Valle del Cauca. La funcionario dijo que lo seguiría usando sin problema alguno.

Sobre este fragmento de la entrevista de la vicepresidenta, esto dijo Rita Karanauskas:

“Todos los seres humanos tenemos un lenguaje corporal específico que aprendemos de pequeños y que se llama lenguaje corporal aprendido. Lo aprendemos desde los cero a los seis años por imitación. ¿Qué me dice que eso? Que fue lo que ella aprendió en su casa. Por el momento, solamente eso. Ahora, llaman la atención, más que cualquier cosa, sus pies. Los pies van hacia adentro, cuando las personas ponen los pies hacia adentro dan un mensaje inconsciente de que no te me acerques. No quiero hacer empatía y de hecho durante toda la entrevista tiene un sello y es que no quiere ser empática. Las personas que ponen los pies así dicen: “yo me alejo de ti”. Es una forma inconsciente de protegernos”, dijo la experta.

Agregó que esa postura de los pies es la manera en que una persona insegura crea una barrera para protegerse. “Hablamos del lenguaje corporal de una persona que no tiene aplomo, no tiene equilibrio y mucho menos fluidez. Ella no tiene aplomo porque todo el tiempo se está moviendo. Si usted se da cuenta la cabeza todo el tiempo se está moviendo nerviosamente, eso es falta de acción. Cuando el cuerpo no tiene aplomo, es una señal de cosas que también están pasando en nosotros, porque el cuerpo muestra lo que hay por dentro, es lo que sentimos y lo que estamos pensando”.

La vicepresidenta Francia Márquez habló en SEMANA acerca de sus viajes en helicóptero. - Foto: Semana

“Lo natural en el ser humano es una apertura de todo su cuerpo y los pies un poquito abiertos para dar entrada al mensaje de la otra persona y mostrarle a la otra persona de forma inconsciente que hay un diálogo”, agregó.

Como en su análisis encontró que los mensajes comunicativos de Francia Márquez tienen problemas, la experta señaló que “las personas inseguras se sobreactúan y se muestran fuertes porque son inseguras. Entonces saca permanentemente en la entrevista estos gestos de desafío, gestos muy fuertes y robóticos. Esos gestos tienen mucho que ver con la inseguridad”.

Karanauskas dijo que las miradas de la vicepresidenta mostraron tristeza, rabia y dolor. Aunque señaló que la mayor parte de la entrevista no hubo expresiones faciales por parte de la funcionaria.

El segundo video que analizó la especialista fue en el que la vicepresidenta habla sobre su vivienda en Dapa y la negativa de revelar el precio del arriendo que está pagando.

Como en la repuesta la primera reacción de Márquez fue alzar sus dos manos, la experta dijo: “Eso es una reacción cuando nos asustamos y hay mucha adrenalina y cortisol. Entonces esta es una reacción como de pelea. Pero fíjense en la voz porque empieza en tono alto y a lo último no se le entiende nada. ¿Por qué pasa eso? Hay mucho estrés en este momento en ella y el cuerpo se defiende de esa forma haciendo cambios de tonalidad de voz. Entonces bajas tanto la voz para que no se oiga, es para protección”.

Como en esa pregunta la vicepresidenta se mueve en varias ocasiones de la silla, Karanauskas cree que también tiene un significado. “Ella hace eso varias veces cuando le hacen ciertas preguntas, ella toma esta actitud de me alejo. Naturalmente en una silla nos alejamos de lo que no nos gusta y nos acercamos a lo que nos gusta. Ella hace estos movimientos, pero hay que tener en cuenta que el movimiento sea rápido. Se acomoda, se mueve y no está cómoda”.

Francia Márquez. Vicepresidenta de Colombia. Bogotá Febrero 27 de 2023. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Agregó que la sonrisa de la vicepresidenta en esta respuesta es sarcástica “porque una sonrisa verdadera tiene características bien diferentes. En la cara se activan otros músculos”.

El tercer video donde Márquez niega que Cuba sea una dictadura y resalta la labor de los médicos de la isla también generó bastante polémica.

Sobre este particular la especialista dice que la actitud de la vicepresidenta es la que tiene una persona cuando no tiene conocimiento de un tema plenamente. “De hecho ella lo que hace es votarle nuevamente la pregunta a la periodista, ella empieza a envolverla. Quiere salirse de esa situación y no se quiere asumir una responsabilidad, esos gestos son por desconocimiento del tema”.

También la especialista notó que durante esa respuesta Francia Márquez se tocó en demasiadas ocasiones el pelo y eso tiene un significado. “Todo eso son señales de que una persona no está cómoda en ese diálogo e intenta salirse. Pero hay dos momentos más fuertes que lo del pelo. Uno cuando ella intenta como pararse y salir corriendo. Eso lo he visto mucho en los polígrafos cuando la persona no quiere responder. El otro es cuando se sube la camisa, se siente realmente atacada. También se enrosca el pelo”.

Francia Márquez. Vicepresidenta de Colombia. Bogotá Febrero 27 de 2023. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Finalmente la especialista cree que “es una persona insegura y esa inseguridad la lleva siempre a protegerse atacando. También la veo triste en muchas cosas de la vida y esa tristeza se le refleja varias veces. Veo que tiene un lenguaje corporal supremamente inquieto, un lenguaje corporal inquieto lo que significa que no tiene un pensamiento aplomado”.

Y finaliza diciendo que: “La inseguridad para mí es la base del análisis y del comportamiento humano. Todo parte por ahí”.