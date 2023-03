Francia Márquez asegura que siente “indiferencia total” hacia Miguel Polo Polo y sus comentarios

Miguel Polo Polo, representante a la Cámara, es un fuerte opositor del gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, muchas de sus críticas van dirigidas a la vicepresidenta Francia Márquez, quien al igual que Polo Polo hace parte de la comunidad Afro y están en el Gobierno para representarla y reivindicar sus derechos.

Polo Polo ha hecho comentarios hacia la vicepresidenta como: “¡Más inflación y se revienta! Y los niños de La Guajira y Chocó muriéndose de hambre”, en su cuenta de Twitter, en donde comparó el peso de Márquez con la inflación por la que pasa el país. Además, ha criticado la gestión con las comunidades afro, diciendo que la vicepresidenta es una “lástima y vergüenza para la población negra”.

Miguel Polo Polo acusa a Francia Márquez de querer apropiarse de su partido político. - Foto: SEMANA

Hay que tener en cuenta que, además, Polo Polo es criticado por la misma población negra, porque según ellos no hace valer sus intereses ni es un buen representante de sus valores y costumbres. Sobre todo, tras comentarios como: “creen que para representar a los negros uno tiene que andar lleno de manillas o con un taparrabos africano ¡Cuánta ignorancia!”, dijo vía Twitter causando indignación.

Otro de los comentarios del congresista, en el que además involucró negativamente a la vicepresidenta, fue: “Quieren hacer creer que si eres negro, automáticamente eres bueno y oprimido, y si eres blanco entonces eres malo y opresor. El color de piel no determina NADA. Así como hay blancos buenos, como Jhoana Bahamón, también hay negros malos, como la estafadora de Francia y el Negro Acacio”

En entrevista con Vicky Dávila, se le preguntó a Márquez qué querría decirle al congresista, a lo que ella respondió que nada, que hace oídos sordos a sus comentarios junto a los demás que llegan a diario.

Vea acá la entrevista completa de Francia Márquez, realizada por Vicky Dávila:

Vicky Dávila (V. D.): Francia, hay alguien que siempre está muy crítico con usted en redes sociales, que es Polo Polo, que curiosamente es también afro, ¿qué le dice a él? ¿Quiere decirle algo?

Francia Márquez (F. M.): No, no le digo nada

V. D.: ¿Nada?

Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia. Bogotá, febrero 27 de 2023. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista SEMANA. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

F. M.: Lo siento mucho, yo no le paro bolas, indiferencia total

V. D.: ¿Excusa o perdona a todos aquellos que la han maltratado con palabras tan ofensivas?

F. M.: Sí, yo creo que esta sociedad siempre tendrá la posibilidad de sanarse, de reconciliarse y si alguien de manera honesta viene y me dice disculpe por lo que le he hecho sentir, pues aquí estará siempre y tendré siempre las manos abiertas para eso, porque seguramente yo también en mis acciones he herido o lastimado a alguien sin saberlo, ¿no?

Francia Márquez: la historia del crédito en el banco para su vivienda. “Quiero comprar mi casa, eso no es delito”

“Lo voy pagando con mi sueldo como lo hacen todos los ciudadanos que tienen un empleo estable, hacen un crédito de vivienda y lo van pagando. La ley a mí no me impide hacer eso”, aseguró.

A Francia Márquez muchos la criticaron por tener una casa en Dapa, uno de los destinos turísticos más bellos y costosos del Valle del Cauca. La vicepresidenta va allá muchos fines de semana. Pero tiene razones para haber cambiado su entrañable Cauca. “Me parece una ridiculez. Ojalá yo pudiera vivir allá en Suárez. Yo estaría feliz si mi mamá estuviera en Suárez y yo pudiera ir las veces que sea necesario a visitarla allá. A verla allá”, afirmó.

Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia. Bogotá, febrero 27 de 2023. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista SEMANA. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

La alta funcionaria relató un incidente hasta ahora desconocido y muy grave. “Hace tres semanas, a mi mamá la fueron a buscar a Suárez… gente desconocida. Querían saber dónde vivía la mamá de la vicepresidenta. Dejo a mi mamá expuesta o busco un lugar donde mi mamá esté segura. Ahora vulneraron mi seguridad, porque cogieron, no solo ubicaron el sitio, sino que georreferenciaron el punto donde vivía. Como quien dice, vayan por ella”, contó con preocupación.

Márquez habla de lo duro que fue eso para ella. “Es cruel y miserable. Ahora mi mamá está angustiada porque no sabe si está segura o no en ese lugar, después de tres semanas de haber salido de allá porque la fueron a buscar a su casa. ¿Y entonces qué?, y decirme que con mi sueldo, de lo que me pagan a mí, de lo que me gano con mi trabajo yo no soy libre de alquilar una casa, sea cual sea la casa. No la alquilé por lujo, sino por seguridad”, dijo enfática.

La historia de cómo llegó a esa casa tiene que ver con esa preocupación por estar segura. Antes de tomar esa decisión de definir cuál era la casa, pasó mucho tiempo desde que ganaron en junio hasta diciembre pasado buscando esa propiedad. Pero ante cada opción, los equipos de seguridad le contestaban con una negativa. “Me decían, no señora vicepresidenta, aquí hay mucha vulnerabilidad, no es seguro y así casa por casa. A tal punto de hasta pensar en hacer un crédito para ver la posibilidad de comprar una casa. Se lo pedí al Banco Agrario y eso tampoco es un delito. Que yo le diga al Banco Agrario, necesito que me hagan un crédito para resolver un problema de vivienda. Entonces la gente está queriendo hacer un reguero donde no lo hay”.

Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia. Bogotá, febrero 27 de 2023. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista SEMANA. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

La vicepresidenta aclaró, eso sí, que aún no ha hecho las vueltas. Pero que se pondrá en eso. “Lo quiero hacer, porque no quiero pagar arriendo, quiero comprar mi casa, eso no es delito. Después que no me hurte los recursos del Estado, yo puedo hacer un crédito de vivienda y lo voy pagando con mi sueldo, como lo hacen todos los ciudadanos que tienen un empleo estable, hacen un crédito de vivienda y lo van pagando. La ley a mí no me impide hacer eso”.

Vea la nota completa acá: