El reconocido presentador al que despidieron en plena transmisión de Día a Día

Día a día es uno de los programas más longevos de la pantalla chica. Y lleva tanto tiempo al aire, que un sinfín de presentadores han estado en sus filas.

Actuales presentadores de Día a Día, Carolina Cruz, Carlos Calero, Catalina Gómez, Carolina Soto - Foto: Instagram @diaadiacaracoltv

En la lista está el ‘Gordo’ Ariel, quien actualmente es conductor de Lo sé todo, magacín de chismes que se emite de lunes a viernes en el Canal Uno.

Ariel Osorio, presentador de 'Lo sé todo'. - Foto: Instagram

Justamente, durante uno de los episodios del programa aseguró que lo echaron en vivo y en directo de Día a día. “Sucedió en un programa de las mañanas como el Adamari”.

Y es que los famosos estaban hablando de la sorpresiva salida de Adamari López de Hoy día, programa de Telemundo del cual también hace parte de Daniel Arenas.

La famosa aseguró en los últimos días que ya no iba a estar en la producción, pero en su despedida quedó un sabor amargo y muchos comenzaron a especular respecto a que todo había acabado en malos términos.

Fue entonces, cuando el ‘Gordo’ empezó a contar su situación, eso sí, sin mencionar que se trataba de Día a día.

“A mí ya me habían echado el chisme de que me querían echar. Yo hablé con el presentador director, le dije que si me iba a sacar pero él respondió: ‘Jamás, cómo se te ocurre’. Volvimos de comerciales, y al aire, en vivo, dice: ‘Les tengo una noticia que dar. Hasta hoy nos acompaña el ‘Gordito’. Yo quedé desconcertado”.

De acuerdo con el presentador, quedó tan sorprendido con la noticia que lo único que hizo fue decir adiós y dar las gracias.

Sus compañeras de set quedaron en shock por la confesión y de inmediato comenzaron a preguntarle cuál era el programa, y aunque él no quería revelar nada, finalmente aseguró que se trataba del magacín de Caracol. “Y el personaje que me echó al aire se llama Hernán Orjuela Buenaventura”.

Actualmente, el presentador se encuentra viviendo en Miami. - Foto: Instagram: @hernanorjuelab

De acuerdo con el presentador, ya no tiene rencores y sabe perfecto que se trata de asuntos del trabajo.

“Lo cierto es que a eso le echamos tierra y con Hernán somos grandes amigos. Entendemos que es una circunstancia del trabajo y que todos somos una ficha”.

Hace un tiempo, en entrevista con Las 2 orillas, el ‘gordito’ reveló lo complicado que fue entrar al mundo de la televisión y ejercer su carrera.

“Me gradué, pero vieras lo difícil que me tocó al principio para conseguir trabajo. Te cuento: duré una larga temporada haciendo oficios varios: fui vendedor de pensiones y cesantías; vendí suscripciones de Cromos, El Espectador y El Tiempo; fui garitero sin saber jugar billar; mesero en un restaurante de comida rápida de unos primos; y hasta de payaso me tocó hacer para ganarme la vida”.

Pero finalmente, llegó la oportunidad que tanto estaba esperando: “Mi primer trabajo periodístico fue como asistente de dirección en audiovisuales, pero sin sueldo. Igual, fue un gran aprendizaje. Tanto así, que nos ganamos un Premio Rey de España por las crónicas de Vida de barrio, que presentaba y dirigía Alberto Salcedo Ramos”.

Recientemente Ariel Osorio fue noticia porque justo en la emisión de Lo Sé Todo contó que había tenido un mal momento durante la Semana Santa, ya que quiso disfrutar de unos días de descanso en Panamá pero las cosas no salieron como lo tenía previsto pues por poco es víctima de robo.

“Iba manejando al casco viejo y sentí el golpe en la ventana, no paré hasta sentirme a salvo. Llamé al número del ‘rentcar’ y me dijeron que no tenían nada que ver, qué era con la aseguradora, la policía tampoco hizo nada porque ni había robo”.

El presentador contó que le rompieron el vidrio del carro que había alquilado y tuvo que hacer “piruetas” para arreglar el problema.