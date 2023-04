Ariel Osorio vivió un ‘infierno’ en plena Semana Santa ¿qué le pasó?

Ariel Osorio es uno de los presentadores de ‘Lo sé todo’ junto a sus compañeras Elianis Garrido y Mafe Romero. En el programa suelen contarse hechos de los famosos y esta vez le tocó ser el protagonista debido a algo que le ocurrió en plena Semana Santa.

Ariel Osorio rompió el silencio sobre lo sucedido en Panamá - Foto: Instagram

Este lunes, en plena emisión en video, el periodista contó que se fue a descansar durante unos días a Panamá, pero que su plan no salió como lo esperaba, ya que fue víctima de un intento de robo.

El ‘Gordo’ Ariel, como le dicen de cariño, llegó al set a contar lo sucedido y estaba un poco enfermo de la garganta; allí contó que esto se debía a los gritos que tuvo que dar para que alguien lo ayudara cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando.

“Iba manejando al casco viejo y sentí el golpe en la ventana, no paré hasta sentirme a salvo. Llamé al número del ‘rentcar’ y me dijeron que no tenían nada que ver, qué era con la aseguradora, la policía tampoco hizo nada porque ni había robo”, dijo inicialmente.

Seguido sostuvo: “al llegar al aeropuerto me dijeron que los cristales no estaban cubiertos por la póliza, que tenía que pagar 180 dólares, me opuse y me dijeron que debía entonces interponer una denuncia, estuve en 5 lugares para poder hacer la denuncia y me tarde más de 10 horas en eso”.

Y finalmente expresó: “al llegar al aeropuerto antes de media noche estaba cerrado, el ‘rentcar’ así que hasta el día siguiente y luego de pelear como loco logré que me cambiaran sin costo el coche”.

El ‘Gordito’ es un periodista que suele contar lo que le pasa y tener al tanto a sus seguidores, uno de esos casos fue sobre su salud, pues, en varias ocasiones se dijo en el set que tendría que retirarse por algunos problemas.

Ariel Osorio, presentador de 'Lo sé todo'. - Foto: Instagram

En una emisión se pudo observar cuando Ariel Osorio fue protagonista de una situación en la que sostenía un pañuelo impregnado con sangre. En su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de 55 mil seguidores, Ariel Osorio decidió dar detalles de ese controversial clip que había puesto a sus fanáticos y amigos en alerta.

Duro video que mostraron del 'Gordo' Ariel Osorio en 'Lo sé todo' pic.twitter.com/CX6K0ySqe4 — Ana (@PuraCensura) October 18, 2022

“La gente está desesperada tratando de saber qué fue lo que pasó. Pues como le pasa a todos los colombianos, que tenemos un sistema de salud de mier... y disculpen la expresión (...) Tuve una emergencia médica que casi no puede ser controlada porque el sistema es una mier...”.

Esto dijo Osorio antes de enfatizar que estaría dando más detalles de su salud y así quedó en video cuando se despacha contra el sistema de salud por su delicada situación.

El Gordo Ariel, de Lo sé todo, habló sobre su emergencia médica pic.twitter.com/YN08ZFeUsJ — Ana (@PuraCensura) October 19, 2022

Pero se vale recordar que él no ha sido el único que ha tenido emergencias médicas, pues hace pocas semanas su compañera Elianis Garrido se desmayó en plena transmisión en vivo y fue Ariel quien tuvo que mandar a un corte comercial para controlar la situación.

Luego de lo sucedido, la presentadora recurrió a sus redes sociales para explicar lo que había pasado y dijo: “A veces priorizamos muchas cosas y le vamos dando un segundo lugar a temas que creemos comunes, como una gripa, que pueden empeorar y volverse en bronquitis o en algo peor. Tendré unos días de reposo para que mi bronquitis mejore y todo lo que he acarreado pueda ser superado sin problema”.

“Ya estoy en casa. Gracias a mi equipo de trabajo por su reacción inmediata, porque si no hubieran actuado rápido, otra sería la historia. ¡Dios los bendiga! Dios me les multiplique en salud”, cerró su mensaje.