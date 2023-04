“No está en su carita, ni fue su platica”: Elianis Garrido reaccionó ante las críticas por su nueva rinoplastia

Elianis Garrido se ha consolidado en los últimos años como una de las presentadoras más famosas de Colombia. Hace unos días causó una gran preocupación entre sus seguidores luego de que sufriera un desmayo en directo mientras se encontraba en el set de grabación del programa de entretenimiento Lo Sé Todo. Todavía está en la retina de los televidentes del Canal Uno el momento en el que Ariel Osorio, más conocido como el ‘Gordo Ariel’, estaba ofreciendo una información y la barranquillera se salió del plano. Posteriormente se escuchó un fuerte ruido y fue porque la también actriz se había ido al suelo.

Este percance de salud se dio como consecuencia de una fuerte gripa que registró la presentadora debido a una bronquitis. Sus compañeros de set ofrecieron un parte de tranquilidad por lo sucedido y ya la presentadora está nuevamente cumpliendo sus funciones.

Elianis Garrido venía sitiándose mal y se desplomó en vivo - Foto: Lo sé todo (Canal Uno)

Ahora, Elianis vuelve a dar de qué hablar. Recientemente, la actriz y presentadora tuvo que someterse a una operación en su nariz luego de que un procedimiento que se practicó no saliera tan bien. Ahora esta nueva cirugía, al parecer, sí salió bien y la famosa se mostró muy feliz en redes sociales por el resultado obtenido.

“Estoy sumamente feliz con el resultado, conmovida hasta las lágrimas. Apenas van 15 días y debo seguir cuidándome muchísimo, pero el cambio, para mí, es increíble”, dijo la barranquillera a través de sus historias de Instagram. Pero, como era de esperarse, varios de sus seguidores la cuestionaron por la operación.

Elianis Garrido compartió en sus historias de Instagram sus comentarios en contra de quienes la han criticado por sus operaciones. Pantallazo de las historias de Instagram de Elianis garrido. - Foto: Instagram

La actriz, ni corta ni perezosa, le respondió a todo el hate que le han tirado en las redes sociales por cuenta de dicha operación y dejó a más de uno callado.

“Aquí les va pa’ los que critican. Amo mi nueva nariz. Ahora me parezco más a mi mamá y soy fan del trabajo de mi doctor. ¡A los que no les guste, ni modo! Gracias a Dios no está en su carita, ni fue su platica”, dijo la presentadora de Lo Sé Todo.

Los seguidores en redes sociales se mostraron un poco molestos tras las palabras de Elianis. Muchos le cuestionan que trabaje en un programa de chismes donde habla de los famosos y le moleste que hablen de ella. La tildaron hasta de incoherente.

Elianis Garrido es presentadora del programa de entretenimiento 'Losé Todo'. - Foto: Instagram @elianisgarrido

“Pero si tu trabajo es hablar de los demás, por que te molestas si damos una opinión de ti? Hay que ser coherentes Elianis” y “Lo chistoso es que a ella no le gusta que la critiquen pero trabaja donde se la pasan pelando de lo lindo de otros... en fin la rinoplastia”, fueron algunos de los comentarios que recibió la famosa.

Por otro lado, hubo quienes la defendieron de los comentarios negativos que recibió y cuestionaron el hecho de que fueran mucho más las mujeres que le estaban tirando hate a la presentadora.

Operaciones pasadas

Esta no es la primera vez que la presentadora recibe tantas críticas por someterse a tratamientos estéticos. Ya cuando se había realizado su tercera operación de nariz fue blanco de muchos cuestionamientos, aunque ella misma tuvo que aclarar que en ese caso el procedimiento no fue estético sino que el pasado no salió como se esperaba, pues el mismo organismo rechazó un implante de cartílago.

“Tomar la decisión no fue fácil, tenía miedos y con antecedentes dolorosos en mi nariz. Mis últimas dos cirugías anteriores en su momento quedaron súper bien y yo estuve tranquila, las últimas dos fueron con grandes profesionales, nunca fue una mala praxis. Mi piel y los injertos del cartílago de la oreja empezaron a molestar con el tiempo, ¿por qué? No lo sé”, dijo en su momento.