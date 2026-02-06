¿Quién es Karola Alcendra? La nueva integrante de ‘La casa de los famosos’ que ocupará el lugar de Johanna Fadul

La tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’ atraviesa uno de sus momentos más determinantes. Tras la reciente expulsión disciplinaria de la actriz Johanna Fadul, la producción confirmó que la creadora de contenido Karola Alcendra será quien se integre a la competencia el próximo lunes 9 de febrero.

El motivo de su ingreso

El ingreso de Alcendra se produce en un contexto de alta tensión. En los últimos días, la bogotana Johanna Fadul fue retirada de la competencia por decisión directa de ‘El Jefe’, luego de que la actriz emitiera comentarios racistas dirigidos hacia el participante conocido como ‘Campanita’ durante una jornada de posicionamiento.

Pese a que Fadul ofreció disculpas públicas a su compañero, las cuales fueron aceptadas por él, quien manifestó dejar el incidente en el pasado, la producción del canal RCN mantuvo una postura de tolerancia cero. “En mi casa tenemos un compromiso innegociable con la diversidad. No permitiré que se convierta en un espacio donde la discriminación tenga voz”, sentenció la autoridad del programa al anunciar la sanción máxima de expulsión.

El perfil de Karola Alcendra: estrategia y respaldo digital

Para cubrir el vacío dejado por la actriz, la producción ha apostado por un perfil con una base de seguidores masiva. Karola Alcendra, originaria de Cartagena, cuenta con más de dos millones de seguidores en Instagram. Su trayectoria se ha consolidado en el ámbito digital a través de la creatividad y un estilo directo que ya ha sido probado en otros formatos de reality show.

A través de sus redes, Alcendra confirmó su ingreso con un mensaje cargado de la personalidad que la caracteriza: “Llegó la que controla… vine a desempolvar ese poco de muebles. Defiéndanme cualquier cosa que entro malosita”, escribió la influenciadora, generando una oleada de reacciones que oscilan entre el apoyo total y la expectativa por cómo será su interacción con el resto de los participantes.

Conexiones clave: el factor Emiro Navarro

Un detalle que no pasa desapercibido para los analistas del programa es la estrecha amistad entre Karola y Emiro Navarro, quien fue protagonista en la segunda temporada del programa. Navarro ha expresado en múltiples ocasiones el apoyo hacia la cartagenera, describiéndola como una de las personas más importantes en su vida.

Esta relación sugiere que Karola entra con un conocimiento previo de la psicología del juego, además de contar potencialmente con el respaldo de la comunidad de seguidores que Navarro construyó durante su participación.

¿Qué esperar el lunes 9 de febrero?

El ingreso de Karola Alcendra el próximo lunes no solo representa la llegada de una nueva competidora, sino un intento de la producción por estabilizar el clima de convivencia tras el escándalo de racismo. Se espera que durante la gala se especifiquen las reglas de su incorporación y si su presencia servirá para reconfigurar las alianzas estratégicas que, hasta hoy, se han visto sacudidas por la salida imprevista de Fadul.