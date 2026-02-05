¿Cantante de champeta?: el debut musical de Teófilo Gutiérrez que promete ser el himno del Carnaval 2026

Teófilo Gutiérrez, el eterno ídolo de ‘La Chinita’, ha vuelto a dejar a todos con la boca abierta, pero esta vez no por un gol. El delantero del Junior de Barranquilla sorprendió al país al estrenarse oficialmente como cantante de champeta, lanzando el tema ‘La Mochila Azul’, una producción que ya se perfila como el posible éxito para el Carnaval de Barranquilla.

La noticia llega apenas días después de que la afición “tiburona” notara con extrañeza la inasistencia de Teo en el encuentro donde Junior venció 3-2 al Deportivo Pereira el pasado 2 de febrero de 2026.

“El delantero solicitó permiso para ausentarse por motivos personales, una petición que fue respetada sin contratiempos”, Afirmo el tecnico. No obstante, el lanzamiento del videoclip este jueves ha llevado a la prensa y a los hinchas a especular si dicho “permiso” estuvo vinculado directamente con la producción musical que hoy es tendencia.

‘La Mochila Azul’: un homenaje a la cultura barranquillera

En el video, que ya circula con fuerza en plataformas digitales, se ve a un Teófilo carismático, luciendo la camiseta del Junior, gafas oscuras y, por supuesto, una mochila azul. El futbolista no solo actúa; canta y baila junto a figuras de peso en la escena local como Dj K-po, referente del ambiente picotero, y el artista urbano El Berry Letrado. La producción estuvo bajo el sello de ‘Noto La Marca’.

“Son mochila, son mochila, son mochila y que está espelucá”, reza el estribillo que Teo interpreta con el sabor que lo caracteriza. Algunos medios reportaron que la pieza audiovisual destaca elementos de profundo arraigo caribeño, lo que ha generado una conexión inmediata con el público de la región. De hecho, a través de sus historias de Instagram, el jugador ha mostrado cómo su canción ya retumba en los establecimientos comerciales de la “Arenosa”.

El club de los futbolistas cantantes

A sus casi 41 años, que cumplirá el próximo 17 de mayo y con tres títulos de Liga en su palmarés con el equipo rojiblanco, Teo se suma a una selecta lista de jugadores colombianos que han explorado la industria musical.

Mientras Jackson Martínez se inclinó por la música cristiana y Juan Fernando Quintero por el reguetón, Teófilo ha optado por el género que define el ADN de su ciudad: la champeta. Incluso, recientemente, figuras como Luis Díaz también incursionaron en el canto con ‘La promesa’, demostrando que el vínculo entre el fútbol y la música en Colombia es más estrecho que nunca.

¿Himno del Carnaval de Barranquilla 2026?

Con el Carnaval a la vuelta de la esquina (del 14 al 17 de febrero), la estrategia de Teo es posicionar la canción en los carnavales. La aceptación ha sido tal que, la canción ya compite por ser el himno oficial de las festividades de este año.

Por ahora, Teófilo Gutiérrez demuestra que su talento no tiene fronteras. Ya sea asistiendo en el Metropolitano o tirando pases de baile frente a una cámara.