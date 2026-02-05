Nuevo habitante confirmado: ‘La casa de los famosos’ ya le tiene reemplazo a Johanna Fadul

En la noche del lunes 2 de febrero, Johanna Fadul fue expulsada de La casa de los famosos Colombia luego de haber hecho un comentario machista a Campanita en medio de un posicionamiento.

El tema generó una polémica tan grande que reconocidas personalidades de la farándula, el mundo del entretenimiento e incluso la política se manifestaron frente a las palabras de la actriz y expresaron su desacuerdo con su comportamiento en el programa de telerrealidad del Canal RCN.

Johanna Fadul Foto: Instagram @johannafadul

Días después de que ‘El Jefe’ tomó la decisión de retirar a Johanna de la casa, se dio a conocer una importante noticia a través de la cuenta oficial de la producción.

“Atención. Este lunes, ingresará un nuevo habitante a mi casa. Es una persona polémica”, fueron las palabras que mencionó ‘El Jefe’ en una publicación que suma más de 20 mil interacciones entre ‘me gustas’ y comentarios.

A través de la misma se dieron algunas pistas sobre la identidad de la próxima celebridad en ingresar al juego, con el fin de que los televidentes y usuarios de redes sociales especulen al respecto y comenten el nombre del famoso que les gustaría ver junto a los actuales participantes.

“Una figura que ha sido muy señalada. Tiene un carácter fuerte y sin filtro. Dice sin miedo a las cosas. Y no se deja de nadie. ¿De cuál famoso creen que son estas pistas? Los leemos", escribieron.

Como era de esperarse, miles de personas se pronunciaron por medio de los comentarios y compartieron algunas opiniones al respecto.

“Ahora si empezó esto”; “Yo creo que es una mujer que es odiada y amada, pero de la que siempre se habla”; “Ojalá que entre Karola, aunque también me gustaría que fuera un hombre”; “Qué bueno que fuera Ana del Castillo”; “Ojalá si sea alguien famoso” y “Ojalá la persona sea como dicen en todas esas características y no vaya a salir siendo otro mueble”, son algunas de las palabras que se leen.

¿Cuál fue el comentario de Johanna Fadul a Campanita?

Durante el posicionamiento, una de las dinámicas más tensas del programa en la que los participantes deben pararse frente al compañero que consideran que debería abandonar la competencia, la también modelo tomó la palabra y expresó lo siguiente:

“Me posiciono ante ti y quiero que te vayas de la casa porque definitivamente tanto tu alma como tu mente están igual de oscuras que tu color de piel, y tu juego tan podrido como el Dinametaboom, del cual haces parte tú y todas las personas que están contigo. Por eso, quiero que te vayas de la casa, porque me parece que estás jugando de una manera muy tramposa, deshonesta, y eso no es lo que queremos aquí”.