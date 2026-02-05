Nicolás Arrieta se enfureció y arremetió contra Alexa Torrex en ‘La casa de los famosos 3’

Tras la fuerte polémica generada por el comentario racista que Johanna Fadul le hizo a Campanita durante la más reciente jornada de posicionamientos y su posterior expulsión de La casa de los famosos Colombia, las celebridades que continúan en competencia han mantenido vigente la problemática y, en varias ocasiones, han propiciado debates al respecto.

En el más reciente juicio del reality del Canal RCN, conducido por Karina García, el creador de contenido Nicolás Arrieta arremetió contra Alexa Torrex, pues, según su punto de vista, ella estaría defendiendo a la actriz que se vio en la obligación de abandonar el juego por indicaciones de ‘El Jefe’.

Johanna Fadul fue expulsada de 'La casa de los famosos Colombia 3'. Foto: Canal RCN - 'La casa de los famosos Colombia 3'

“A ver, Alexa, primero que todo, decir: ‘yo tengo un papá moreno’ está supermal. Eso no tiene absolutamente nada que ver y suena horrible”, dijo frente a las cámaras, con el fin de que la mujer entendiera la gravedad de las palabras que ha estado compartiendo.

Posteriormente, habló de las repercusiones que podría llegar a tener el hecho de ignorar este tipo de comportamientos, pues considera que justamente por esto es que no cesan y continúan normalizándose en la sociedad.

Esposo de Johanna Fadul reaccionó a su expulsión de ‘La casa de los famosos’; fue contundente

“Segundo, cuando una persona perpetúa este tipo de discursos, es normal que la casa esté molesta. Te lo pongo en perspectiva, es como si yo te dijera: ‘vete para la cocina, tú no tienes que estar hablando acá’, ¿cómo se sentirían todas las mujeres y los hombres de esta casa?“, preguntó.

Por otro lado, dejó en claro que cada uno de los participantes de La casa de los famosos, ejerciendo su rol como personalidades con reconocimiento y atención en redes sociales, debe tener en cuenta las situaciones negativas que han afectado a la humanidad para evitar que se repitan y, por el contrario, buscar cambios que beneficien a la comunidad.

“Las acciones tienen consecuencias y cuando no tienen consecuencias, la gente no aprende (…) cuando perpetúas ese tipo de comportamientos, no solo estás haciendo sentir mal a la gente de la casa, no estás pensando en los niños que tal vez escuchen ese comentario y se miran su piel y dicen: ‘¿será que soy así?’“, culminó.

En la sección de los comentarios, varios de los televidentes de la producción compartieron sus opiniones al respecto y, en su mayoría, se mostraron de acuerdo con el influenciador.

‘La casa de los famosos’: inesperadas reacciones de Alexa y Valentino tras expulsión de Johanna Fadul

“Este man me sorprendió mucho. Qué coherencia a la hora de hablar”; “este señor es muy sabio”; “Nicolás le dio una lección a todos”; “desde hoy me considero fan de Nicolás”; y “totalmente de acuerdo con este niño” son algunas de las conclusiones a las que se llegaron.