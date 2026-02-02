‘La casa de los famosos’: inesperadas reacciones de Alexa y Valentino tras expulsión de Johanna Fadul

En la noche del lunes 2 de febrero, tras apenas algunos minutos de transmisión de La casa de los famosos Colombia, ‘El Jefe’ de la producción sorprendió a los participantes y a los televidentes al expulsar de manera definitiva a Johanna Fadul, luego de una fuerte polémica en la que se vio involucrada.

La reconocida actriz, que ha participado en importantes producciones a nivel nacional e internacional, se vio en la obligación de abandonar el set del reality luego de hacerle un comentario racista a Campanita, y contó solo con algunos minutos para despedirse de sus compañeros, sin tener la oportunidad de recoger sus pertenencias.

“Famosos, en las últimas horas, la convivencia en la casa se ha visto interrumpida por un incidente lamentable. En mi casa tenemos un compromiso innegociable con la diversidad, no permitiré que mi casa se convierta en un espacio en el que la discriminación tenga voz. Tras analizar los hechos, he decidido aplicar la sanción máxima. Johanna, a partir de este momento, quedas expulsada de La casa de los famosos”, mencionó a través de los micrófonos.

Reacciones de Alexa Torrez y Valentino Lázaro tras la expulsión de Johanna Fadul

Al escuchar la noticia, algunos de sus compañeros no ocultaron su tristeza y rápidamente corrieron a abrazarla y brindarle apoyo en el complicado momento que se encontraba atravesando.

Pese a que tuvieron varias discusiones antes de entrar a la casa e incluso horas antes de que se diera a conocer su expulsión, el creador de contenido Valentino Lázaro rompió en llanto y se mostró demasiado afectado por lo ocurrido. Durante algunos segundos la abrazó y le habló de la situación, lamentando el desenlace de su historia en el programa de telerrealidad.

“Johanna, lo siento, de verdad, lo siento mucho por esto. Lo siento por no haber hablado antes. Estaba esperando a que el ambiente estuviera más calmado, más tranquilo porque yo estaba muy molesto”, dijo en medio de la tristeza.

Por otro lado, Alexa Torrez, una de las participantes que más logró conectar con Johanna a lo largo de las tres semanas que duró en la competencia, se quebró frente a las cámaras y, entre lágrimas, se despidió de la actriz.

Como era de esperarse, la expulsión de Johanna Fadul de La casa de los famosos Colombia generó una gran cantidad de comentarios en las redes sociales, donde los televidentes no se guardaron nada y expresaron sus opiniones.

“Me encantó esta decisión, el racismo no se debe normalizar y punto”; “Sacaron a la única y verdadera famosa”; “Qué triste, tuvo un error, al hablar es fácil equivocarnos. Hubiera sido lindo que le hubieran dado el chance de arreglarlo”; “Muy bien, no se esperaba menos” y “Ella se veía arrepentida” son algunas de las palabras que se leen.