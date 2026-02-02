Gente

‘La casa de los famosos’: inesperadas reacciones de Alexa y Valentino tras expulsión de Johanna Fadul

Luego de la salida de la famosa actriz, algunos de sus compañeros de mostraron afectados por la decisión de la producción.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

3 de febrero de 2026, 3:09 a. m.
Así reaccionaron Alex Torrez y Valentino Lázaro a la expulsión de Johanna Fadul del 'reality'
Así reaccionaron Alex Torrez y Valentino Lázaro a la expulsión de Johanna Fadul del 'reality' Foto: Canal RCN - 'La casa de los famosos Colombia 3'

En la noche del lunes 2 de febrero, tras apenas algunos minutos de transmisión de La casa de los famosos Colombia, ‘El Jefe’ de la producción sorprendió a los participantes y a los televidentes al expulsar de manera definitiva a Johanna Fadul, luego de una fuerte polémica en la que se vio involucrada.

La reconocida actriz, que ha participado en importantes producciones a nivel nacional e internacional, se vio en la obligación de abandonar el set del reality luego de hacerle un comentario racista a Campanita, y contó solo con algunos minutos para despedirse de sus compañeros, sin tener la oportunidad de recoger sus pertenencias.

“Famosos, en las últimas horas, la convivencia en la casa se ha visto interrumpida por un incidente lamentable. En mi casa tenemos un compromiso innegociable con la diversidad, no permitiré que mi casa se convierta en un espacio en el que la discriminación tenga voz. Tras analizar los hechos, he decidido aplicar la sanción máxima. Johanna, a partir de este momento, quedas expulsada de La casa de los famosos”, mencionó a través de los micrófonos.

“Pobrecita”: Sofía Jaramillo opinó en SEMANA sobre la polémica de Johanna Fadul por racismo en ‘La casa de los famosos’

Reacciones de Alexa Torrez y Valentino Lázaro tras la expulsión de Johanna Fadul

Al escuchar la noticia, algunos de sus compañeros no ocultaron su tristeza y rápidamente corrieron a abrazarla y brindarle apoyo en el complicado momento que se encontraba atravesando.

Gente

Johanna Fadul fue expulsada de ‘La casa de los famosos 3’: comentario racista la dejó por fuera

Gente

“Pobrecita”: Sofía Jaramillo opinó en SEMANA sobre la polémica de Johanna Fadul por racismo en ‘La casa de los famosos’

Gente

“El racismo es un delito”: piden expulsión inmediata de Johanna Fadul de ‘La Casa de los Famosos’ por ataques discriminatorios

Gente

Estos números lo harían ganar millonarios premios en la lotería el 3 de febrero, según Walter Mercado

Gente

De Colombia para el mundo: Christian González, el joven que conquista la NFL y busca hacer historia en el Super Bowl

Gente

Marbelle se sometió a nuevo retoque estético y mostró cambio que tuvo en su rostro: “Les comparto un poquito”

Gente

Este es el amuleto que usó Bad Bunny, Taylor Swift y Beyoncé para ganar el premio más codiciado de la música

Gente

Johanna Fadul rompió en llanto frente a las cámaras de ‘La casa de los famosos’: “No soy racista”

Gente

Esposo de Johanna Fadul admitió sentirse “afectado” por comentario racista de la actriz; lanzó responsabilidad a Valentino

Gente

Johanna Fadul tomó decisión tras ofensivo comentario contra Campanita en ‘La casa de los famosos 3′; detalle quedó en evidencia

Pese a que tuvieron varias discusiones antes de entrar a la casa e incluso horas antes de que se diera a conocer su expulsión, el creador de contenido Valentino Lázaro rompió en llanto y se mostró demasiado afectado por lo ocurrido. Durante algunos segundos la abrazó y le habló de la situación, lamentando el desenlace de su historia en el programa de telerrealidad.

“Johanna, lo siento, de verdad, lo siento mucho por esto. Lo siento por no haber hablado antes. Estaba esperando a que el ambiente estuviera más calmado, más tranquilo porque yo estaba muy molesto”, dijo en medio de la tristeza.

Por otro lado, Alexa Torrez, una de las participantes que más logró conectar con Johanna a lo largo de las tres semanas que duró en la competencia, se quebró frente a las cámaras y, entre lágrimas, se despidió de la actriz.

Johanna Fadul rompió en llanto frente a las cámaras de ‘La casa de los famosos’: “No soy racista”

Como era de esperarse, la expulsión de Johanna Fadul de La casa de los famosos Colombia generó una gran cantidad de comentarios en las redes sociales, donde los televidentes no se guardaron nada y expresaron sus opiniones.

“Me encantó esta decisión, el racismo no se debe normalizar y punto”; “Sacaron a la única y verdadera famosa”; “Qué triste, tuvo un error, al hablar es fácil equivocarnos. Hubiera sido lindo que le hubieran dado el chance de arreglarlo”; “Muy bien, no se esperaba menos” y “Ella se veía arrepentida” son algunas de las palabras que se leen.

Más de Gente

Así reaccionaron Alex Torrez y Valentino Lázaro a la expulsión de Johanna Fadul del 'reality'.

‘La casa de los famosos’: inesperadas reacciones de Alexa y Valentino tras expulsión de Johanna Fadul

La actriz recibió inesperada sanción en 'La casa de los famosos Colombia 3'.

Johanna Fadul fue expulsada de ‘La casa de los famosos 3’: comentario racista la dejó por fuera

La más reciente eliminada de 'La casa de los famosos' opinó sobre la polémica con Johanna Fadul.

“Pobrecita”: Sofía Jaramillo opinó en SEMANA sobre la polémica de Johanna Fadul por racismo en ‘La casa de los famosos’

Ola de indignación contra Johanna Fadul por ataque a 'Campanita'

“El racismo es un delito”: piden expulsión inmediata de Johanna Fadul de ‘La Casa de los Famosos’ por ataques discriminatorios

Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería.

Estos números lo harían ganar millonarios premios en la lotería el 3 de febrero, según Walter Mercado

el orgullo colombiano que busca hacer historia en el Super Bowl 2026.

De Colombia para el mundo: Christian González, el joven que conquista la NFL y busca hacer historia en el Super Bowl

La cantante pone a debatir a sus seguidores. Foto: Instagram @marbelle.oficial.

Marbelle se sometió a nuevo retoque estético y mostró cambio que tuvo en su rostro: “Les comparto un poquito”

El "amuleto" de alta costura que une a los ganadores del Álbum del Año en los Grammy.

Este es el amuleto que usó Bad Bunny, Taylor Swift y Beyoncé para ganar el premio más codiciado de la música

La reconocida actriz pidió perdón frente a las cámaras tras darle duras palabras a su compañero.

Johanna Fadul rompió en llanto frente a las cámaras de ‘La casa de los famosos’: “No soy racista”

El artista celebró el Grammy de Karol G en sus redes sociales.

Destapan los posibles motivos de la ruptura de Karol G y Feid, se reveló detalle de la relación

Noticias Destacadas