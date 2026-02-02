Johanna Fadul rompió en llanto frente a las cámaras de ‘La casa de los famosos’: “No soy racista”

En la noche del domingo 1 de febrero se vivió uno de los momentos más tensos dentro de La casa de los famosos Colombia 3, pues, en medio del posicionamiento, la actriz Johanna Fadul arremetió contra Campanita y utilizó palabras que fueron cuestionadas tanto por sus compañeros del set como por los televidentes.

“Me posiciono ante ti y quiero que te vayas de la casa porque definitivamente tanto tu alma como tu mente están igual de oscuras que tu color de piel, y tu juego tan podrido como el Dinametaboom, del cual haces parte tú y todas las personas que están contigo. Por eso quiero que te vayas de la casa, porque me parece que estás jugando de una manera muy tramposa, deshonesta, y eso no es lo que queremos aquí”, dijo la artista frente a las cámaras del reality del Canal RCN.

Johanna Fadul fue criticada tras ofender a su compañero en 'La casa de los famosos Colombia 3'. Foto: Montaje SEMANA | Canal RCN

Segundos después, algunos de los demás famosos hicieron referencia al comentario de Johanna y lo catalogaron como racista, y a su vez se generó una fuerte polémica al interior de la casa y en las redes sociales.

Por este motivo, en la mañana del lunes, la actriz se paró frente a una de las cámaras de La casa de los famosos para hablar de la situación y sincerarse sobre el verdadero mensaje que quiso comunicar.

Johanna Fadul tomó decisión tras ofensivo comentario contra Campanita en ‘La casa de los famosos 3′; detalle quedó en evidencia

“Mis lágrimas son de verdad, no son una actuación, no soy una mala persona. Jamás fue mi intención ni agredirlo, ni irme en contra de su color, ni nada de eso. Simplemente fue un posicionamiento en el que quise decirle de alguna manera fuerte que no estoy de acuerdo con el complot, ni con la manera sucia que está jugando”, dijo.

Además, se mostró preocupada por la manera en la que el público interpretó sus palabras.

“Ante los ojos de Dios, yo jamás sería capaz de pasar por encima de absolutamente nadie. Me duele y me siento muy mal porque sé que ahí afuera también lo debieron haber entendido de la manera que no era, no como yo lo quise decir”, comentó.

Finalmente, pidió disculpas a las personas que pudieron haberse sentido afectadas por las palabras que le dijo a su compañero y dejó en claro que no es racista y que respeta a las personas afrodescendientes.

Esposo de Johanna Fadul admitió sentirse “afectado” por comentario racista de la actriz; lanzó responsabilidad a Valentino

“A toda la comunidad y raza afro les pido que me perdonen si lllegue a herir sus corazones y sus suceptibilidades. No soy racista, para nada. De hecho, tengo amigos negros y los amo”, indicó.