Esposo de Johanna Fadul reaccionó a su expulsión de ‘La casa de los famosos’; fue contundente

Recientemente se vivió una de las polémicas más fuertes de todas las temporadas de La casa de los famosos Colombia, luego de que, en medio de un posicionamiento, la actriz Johanna Fadul diera un discurso considerado racista en contra de Campanita, uno de sus compañeros, lo que generó un fuerte debate y distintas reacciones en redes sociales.

Después de 24 horas de lo ocurrido, la producción del Canal RCN tomó decisiones al respecto y, a través de la transmisión en vivo, ‘El Jefe’ dio a conocer que Johanna fue expulsada del programa de telerrealidad, por lo que tuvo que despedirse de manera inmediata de sus compañeros y abandonar el set definitivamente.

Esto generó todo tipo de comentarios en las plataformas digitales, donde los usuarios no se quedaron callados y aplaudieron la determinación del canal de televisión, pues calificaron el caso como inaceptable y afirmaron que la mujer debía recibir un castigo contundente.

Juanse Quintero reaccionó a la expulsión de Johanna Fadul de ‘La casa de los famosos Colombia 3′

A través de su cuenta oficial de Instagram, Juanse Quintero, esposo de Johanna Fadul, rompió el silencio tras la decisión de la producción de La casa de los famosos y compartió su punto de vista sobre lo ocurrido.

“Sin saber de derecho, presuntamente creo que fue violado su derecho a la igualdad. Considero que han existido casos nefastos de matoneo sin arrepentimientos posteriores y, por el contrario, se han aplaudido”, son algunas de las palabras que manifestó.

Johanna Fadul fue expulsada de ‘La casa de los famosos 3’: comentario racista la dejó por fuera

Resaltó, además, que su esposa reconoció el error frente a las cámaras y se dirigió a Campanita para disculparse, quien fue la persona que realmente se mostró afectada por sus palabras.

“El directamente implicado recibió sus disculpas y le dio su perdón. Ella quería enmendar las cosas con todos y no se le dio la oportunidad. Todo lo contrario: eso no fue una “expulsión”. La verdad es que la echaron por la puerta de atrás, cuando ella fue un ejemplo de perdón con Valentino, después de que él la llamara “cáncer”, y de eso no se habla", agregó.

‘La casa de los famosos’: inesperadas reacciones de Alexa y Valentino tras expulsión de Johanna Fadul

Como era de esperarse, una gran cantidad de usuarios reaccionaron ante las palabras del también actor y presentador:

“No hay que normalizar el racismo”; “A mi si me parece justo, merecía salir, esos comentarios no se hacen y menos en televisión nacional”; “Ella se veía totalmente arrepentida”; “Cosas peores se han visto en otras temporadas de este programa y las pasaron por alto, no entiendo”; “Me parece bien por el Canal RCN. Hay que dar ejemplo” y “Así es, exageraron, debieron castigarla, pero no expulsarla”, son algunas de las opiniones divididas que se leen.