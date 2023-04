Dos participantes del ‘Desafío The Box’ salieron en el mismo capítulo; una expulsión y renuncia que sorprendieron a muchos

- Foto: 1:20:00|Black renuncia al reality, pero Gamma no se salva del castigo| Desafío The Box 2023|YouTube Desafio The Box

A medida que avanza la competencia en el Desafío The Box, cada reto y prueba va subiendo de nivel, dificultad y exigencia, que miden la resistencia de los ‘superhumanos’ en el país. Para la edición de este año, hubo un poco más de conexión con los espectadores teniendo en cuenta que las profesiones de muchos de los desafiantes no estaban directamente ligadas a deportes de alto rendimiento, por lo que las probabilidades de que alguno presente una lesión o un accidente también han incrementado exponencialmente.

En el último capítulo, del 26 de abril, en el desafío se vivió un episodio de ‘Sentencia, Premio y Castigo’, en donde los concursantes de cada equipo —Alpha, Beta, Gamma y Omega— debían cruzar una pista de obstáculos encadenados unos a otros. Allí, la participante de Gamma, Saskya, fue una de las que más golpeadas resultó, después de que cruzaran la meta. Inmediatamente terminó su turno, la costeña, entre lágrimas, pidió ayuda de paramédicos tras percatarse de que uno de sus hombros se hubiera salido.

Saskya fue 'expulsada' del programa por una lesión en su brazo. - Foto: Fotograma, 25:13, Una lesión en el Box Amarillo crea discusiones en Gamma| Desafío The Box 2023, YouTube/@desafiocaracol

El dolor y la impresión de lo que estaba sucediendo fue tal que todo el equipo del programa reaccionó rápidamente para asistirla, mientras que sus compañeros hacen una reflexión frente a los errores que cometieron a lo largo de la pista, se ve cómo le ponen un cabestrillo para sostener en una misma posición su extremidad.

“No me quiero ir, no quisiera irme (...) Se me salió el brazo”, fueron las cortas palabras con las que la concursante afectada se pronunció al respecto.

Por su parte, dos de sus compañeros quedaron totalmente consternados al ver el brazo de la participante. Kaboom, por un lado, inicialmente genera poco de molestia en el grupo debido a que menciona que se le ve el brazo muy afectado, mientras que el capitán del equipo‚ ‘Black’, simplemente hace gestos de impresión.

Participantes del 'Desafío The Box' - Foto: Fotograma: Min 23:36 l Una lesión en el Box Amarillo crea discusiones en Gamma| Desafío The Box 2023

Al ver la gravedad del asunto, los especialistas decidieron llevarla a un centro asistencial para que le hicieran unos chequeos mucho más profundos.

“Saskya, como vieron, presentó una molestia después de la prueba, así que está con el equipo médico, la están chequeando, le están haciendo algunos exámenes, yo les estaré informando, apenas sepa algo”, fueron las palabras con las que la presentadora Andrea Serna le dio a conocer a todos la situación de la deportista.

Después de una larga espera, Saskya regresa a la casa donde la están esperando sus compañeros de equipo. Aunque la participante les dio un parte de tranquilidad de que solo necesitaba unos días de “reposo”, el programa tomó una difícil y dolorosa decisión de sacarla del programa.

A su vez, la joven señaló: “Estoy muy feliz porque alcancé a ver nuevamente a mi familia Gamma, una casa que me acogió desde el momento uno, me sentí y me siento Gamma 100 %, espero que aquí esté el ganador y la ganadora de esta versión del Desafío. A Kate, que la quiero muchísimo, que vivimos momentos súper difíciles, pero que nada, así es el juego y a todos en general les quería decir algo como de todo corazón: sean fieles a lo que son, humildes y mansos de corazón”, fueron las palabras con las que la mujer se pronunció al respecto.

Ante la noticia, muchos de los desafiantes se vieron afectados, mientras que unos la abrazaron, otros lloraron.

Una renuncia inesperada

No obstante, no fue la única impactante noticia del capítulo, pues en la noche, durante el ‘Desafío a muerte’, se dio a conocer que el capitán de su equipo había quebrado una regla al salir de la casa Gamma cuando no lo tenía permitido.

Y aunque Serna expresó que lo que hizo solo tenía como consecuencia una sanción, ‘Black’, después de ser atacado por casi todos los concursantes, tomó la decisión de renunciar al programa.

“Estaba estresado en ese encierro y quise salir. Estos días he estado muy estresado, el encierro me pone loco y no quisiera estarlo más (…) Me dijeron que si salía de la casa me eliminaban del programa y la verdad es que sí he estado buscando eso (...) Hace rato lo dije. Quiero renunciar y no quiero estar más acá (…) Mi intención no era ganar un castigo para todos, no me interesaba hacerlo. Al principio inicié con muchas ganas, pero a medida que pasaban los días me di cuenta de que mi tranquilidad vale más que eso”, fueron las últimas palabras del hombre.