Florinda Meza tuvo que salir a desmentir rumores de su muerte que circulan en redes sociales

Florinda Meza, esposa del fallecido Roberto Gómez Bolaños y quien encarnaba a ‘La chimoltrufia’ y a ‘Doña Florinda’ en El Chavo del 8, recientemente se ha visto envuelta en una serie de rumores y especulaciones que indicaban que, la actriz de 74 años de edad, habría fallecido.

Ante la viralidad del rumor, la mexicana decidió no guardar silencio y reaccionar ante lo que se comenta en redes sociales, a través de su cuenta personal de Instagram, donde acumula 285 mil seguidores.

“Para los que andan diciendo por ahí que ‘ya me morí'...¡Es cierto! ‘Me morí' de la emoción con tantos fans reunidos para verme en Brasil. ‘Me morí' de gusto al poder abrazarlos, platicar con ellos y convivir. ‘Me morí' de alegría al saber que mi trabajo es importante en la vida de tantas personas. Así que, ahora, ‘muerta de risa’ regreso a México para seguir viviendo este sueño tan bonito”, señaló con el mensaje conmovedor.

Florinda Meza interpretó a 'doña Florinda' en 'El Chavo del 8'. - Foto: twitter @florindamezach

Su mensaje concluyó con un agradecimiento a las personas que estuvieron con ella en un evento en Brasil: “Gracias, Brasil. ‘Me mataron’... pero de puro amor”.

La actriz quiere que ‘Chespirito’ regrese a la televisión

Roberto Gómez Bolaños era quien encarnaba al ‘Chapulín’, un superhéroe que sufría de miedo, como cualquier mortal, pero siempre lograba ayudar a todos aquellos que lo necesitaban cuando se encontraban en apuros por alguna razón.

El Chapulín Colorado fue un programa humorístico mexicano que entretuvo a miles de niños, jóvenes y adultos por varios años en los que estuvo al aire en la pantalla chica de toda Latinoamérica.

Roberto Gómez Bolaños era quien encarnaba al ‘Chapulín’. - Foto: Twitter / @EPJirafales

Parte de su elenco (que era el mismo de El Chavo del 8) ya no está con vida, empezando por su protagonista en ambas series, Gómez Bolaños, por lo que solo quedaron para ser recordados los divertidos capítulos.

Sin embargo, Florinda Meza, la esposa de Roberto, y quien encarnaba a ‘La chimoltrufia’ y a ‘Doña Florinda’, recientemente recordó a ambos personajes y expresó un fuerte sentimiento de nostalgia mediante su cuenta oficial en Twitter e incluso aprovechó para asegurar que el programa debería volver a la televisión, ya que las risas hacen falta.

"¡Oh! Y ahora ¿quién podrá divertirnos?"



Yooooo... quiero que ya regrese Chespirito a las pantallas. ¿Y ustedes? pic.twitter.com/6VzxjFshI7 — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) March 5, 2023

Mi corazón de Chapulín está triste, porque el programa Chespirito no se ve en las pantallas de un mundo tan necesitado de risas y alegría. pic.twitter.com/xxjIREZy7I — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) March 14, 2022

“‘¡Oh! Y ahora ¿Quién podrá divertirnos?’ Yooooo... quiero que ya regrese Chespirito a las pantallas. ¿Y ustedes?!”, manifestó en su cuenta de Twitter, el pasado 5 de marzo, la actriz mexicana. Allí publicó una imagen del ‘Chapulín’ en la que se le ve pensativo y muy serio.

¿Florinda tuvo un romance con el actor que daba vida a ‘Quico’?

De otro lado, en los últimos días se avivó una polémica que gira en torno a una relación entre Carlos Villagrán, que interpretó a Quico, y Doña Florinda (su madre, en la serie), antes de que ella llegara a ser esposa del cerebro de la serie, Roberto Gómez.

“La gente me preguntaba: ‘¿Es verdad que usted anduvo con Doña Florinda?’. Y yo les contaba la verdad: ‘No, Doña Florinda anduvo conmigo’”, manifestó en el programa Ventaneando del pasado 13 de febrero.

“La gente no lo acepta, porque es muy difícil que lo crean, porque así fue, me decía: ‘Fíjate que tengo el carro en el taller, ¿me llevas?’, luego me invitaba a su casa y todo ese tipo de cosas, entonces te digo, con razón, a lo mejor por eso es que no quisiera (Florinda) hablar de ello”, citó TVyNovelas de la rueda de prensa en la que se refirió al tema.

Se rumoró un romance entre Carlos Villagrán y Florinda Meza.

Por su parte, Doña Florinda, cuando fue interrogada sobre el hecho en el canal de YouTube de Adela Micha, La saga, manifestó´: “De eso no voy a hablar, una de dos, principalmente… Tú conociste a Roberto, (era) un hombre muy inteligente, ¿me imaginas a mí con un hombre pendejo?”.

“¿Es mentira que anduviste con él antes de Roberto?”, cuestionó Adela; aunque Florinda no lo negó tampoco, pero afirmó que había sido increpada para saber “qué opina de lo que dijo Fulanito, etc... Ya harta, yo les digo: ‘miren, yo creo que tengo que agradecerle a mis detractores que de tanto en tanto me recuerden, que soy un nombre y una personalidad muy rentable, que nada más necesitan publicidad y empiezan a hablar mal de mí o sea que muchas gracias”.