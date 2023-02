Carlos Villagrán, el popular ‘Quico’, revela si mantuvo un romance con Florinda Meza

El Chavo del 8 fue un programa que conquistó, a través de la pantalla chica, a miles de personas en Latinoamérica y que superó los límites de tiempo y edad.

Recientemente, se avivó una polémica que gira en torno a una relación entre Carlos Villagrán, que interpretó a Quico y la actriz que dio vida a Doña Florinda (su madre, en la serie), Florinda Meza, antes de que ella llegara a ser esposa del cerebro de la serie, Roberto Gómez Bolaños, Chespirito.

“La gente me preguntaba: ‘¿Es verdad que usted anduvo con Doña Florinda?’ Y yo les contaba la verdad: ‘No, Doña Florinda anduvo conmigo’”, manifestó en el programa Ventaneando del pasado 13 de febrero.

“La gente no lo acepta, porque es muy difícil que lo crean, porque así fue, me decía: ‘Fíjate que tengo el carro en el taller, ¿me llevas?’, luego me invitaba a su casa y todo ese tipo de cosas, entonces te digo, con razón, a lo mejor por eso es que no quisiera (Florinda) hablar de ello”, citó TVyNovelas de la rueda de prensa en la que se refirió al tema.

Florinda Meza fue esposa de Roberto Gómez Bolaños. Foto: Instagram @florindamezach1 - Foto: Instagram @florindamezach1

“Les digo que eso pasó y cosas que suceden, nada del otro mundo. No quiere hablar de mí, no sé por qué, hasta la señora (Florinda) se enojó. La gente puede decir lo que quiera, está en uno cómo tomarlo. Yo soy feliz, yo no puedo controlar lo que digan otras personas, pero eso no me daña, porque es mentira”, agregó.

“Ella anduvo con Carlos Villagrán, yo no anduve con ella. Entonces no lo puedo corroborar porque, pues desgraciadamente Roberto está muerto”, enfatizó el actor.

Florinda Meza Y Chespirito fueron muy queridos por la audiencia Foto: ©20minutos.es - Foto: ©20minutos.es

“Le pedí ayuda a Chespirito porque yo con esa relación ya no podía, no debería decirlo por caballero, pero pasó así. Termino con ella y hace un escándalo tremendo. Se lo conté a él y me dice: ‘Mira, ahorita vamos a grabar, mantén tu posición’, y cuando me dijo eso Roberto, sentí que el aire era más puro”

“Fue un corto tiempo. Anduvo también con Enrique Segoviano, el director del programa, y con Chespirito, fue su esposa y la respetamos tal”, manifestó el actor que encarnó a Quico en la serie televisiva.

Capítulo de El Chavo del 8 se grabó en Acapulco Foto: Facebook del Hotel Emporio Acapulco - Foto: Facebook del Hotel Emporio Acapulco

Por su parte, Doña Florinda, cuando fue interrogada sobre el hecho en el canal de YouTube de Adela Micha, La saga, manifestó´: “De eso no voy a hablar, una de dos, principalmente… Tú conociste a Roberto, (era) un hombre muy inteligente, ¿me imaginas a mí con un hombre pendejo?”.

“¿Es mentira que anduviste con él antes de Roberto?”, cuestionó Adela; aunque Florinda no lo negó tampoco, pero afirmó que había sido increpada para saber “qué opina de lo que dijo Fulanito, etc... Ya harta, yo les digo: ‘miren, yo creo que tengo que agradecerle a mis detractores que de tanto en tanto me recuerden, que soy un nombre y una personalidad muy rentable, que nada más necesitan publicidad y empiezan a hablar mal de mí o sea que muchas gracias”.

Entre otras cosas, manifestó también: “Yo fui de las que no se fue del programa, yo me llevé bien con todos siempre... Roberto se desesperaba, porque cuando se enojaba -voy a decir algo y sí era el amor de mi vida y todo lo que quieras- pero, sinceramente lo digo, no es fácil vivir con un genio”.

“Tiene momentos muy lindos y entre la gente son lindos. Él se quejaba de su exmujer que porque era muy celosa y yo le decía, pero por qué no va a serlo, si tú pareces un burro en primavera (entre risas); y se quejaba de muchas otras cosas. Entonces yo le decía, ‘Roberto, Graciela es una gran mujer, pero es una mujer de su tiempo, fue educada para ser esposa, para tener hijos, ¿qué quieres?, te casaste con ella por algo, en fin... pero la verdad es que era una mujer linda y lo diré siempre”, continuó diciendo.

La verdad es que no era fácil, pero cuando se ponía enojado y discutía y discutía, yo detesto las discusiones. Cuando yo me descubro a mí discutiendo, me urge perder para salir de la conversación, así tenga yo la razón, me urge perder, es horrible. La verdad es que un ambiente maravilloso y, como tuvieron problemas María Antonieta (la Chilindrina) y Carlos (Quico) -tenía un ego muy grande-, llegó a decir que la estrella era él y no Roberto, que porque Quico era el querido, cuando Roberto era el que escribía el personaje; entonces Ramón se fue del programa y entonces Roberto lo volvió a recibir.

Florinda, además, develó momentos críticos que se vivieron al interior de la producción, incluso contó que en un tiempo, en el que María Antonieta se había ido y había regresado, Carlos había cuestionado por qué ella se iba a ganar el mismo salario que él y exigió “así fueran $2″, pero tenía que “ganar más yo, que esa enana”.

“Roberto estaba tan enojado, porque el otro gritaba que le dijo ‘no se habla así de una dama’ y él le contestó, pero esa no es dama... etcétera, y de eso no se acuerda nadie, por Dios. Bueno, ya no hay quien se acuerde, Rubén ya falleció”, puntualizó la actriz mexicana.