Participantes del ‘Desafío The Box’ le jugaron pesada broma a uno de sus compañeros, que desató ‘acalorada’ discusión

En el Desafío The Box es normal ver alianzas, enemistades, pruebas reñidas, lesiones, llanto y las facetas más sensibles de los concursantes y, en medio de la convivencia, pueden ocurrir momentos de tensión como ocurrió en el más reciente capítulo número 35, específicamente en el equipo de Gamma.

Para ese momento, mientras transcurría la noche, las participantes Mai y La Flaca sufrieron de insomnio, por lo que, ante la falta de sueño, decidieron hacerle una pequeña broma a Kaboom y a Mateus, quienes estaban durmiendo en una cama, junto a la de ellas.

De manera sigilosa, una de ellas se acercó a la cocina para coger una bolsa de harina y regarles a ambos su contenido de una forma muy delicada para no despertarlos. Sin embargo, por la risa de ella y de su compañera, los dos hombres se despertaron para ver qué era lo que estaba sucediendo y, aunque en el momento parecía no haberles molestado, al boxeador sí le afectó lo sucedido.

Aunque parecía que todo terminaba ahí, lo cierto es que, al día siguiente, mientras que todos los integrantes del grupo Gamma estaban desayunando, el atleta aprovechó para hablar sobre el tema y poner ciertos límites para evitar fuertes encontrones a futuro.

La conversación, aunque en un momento inició con normalidad, a medida que cada uno hablaba, la tensión iba subiendo.

“Anoche, la verdad no me pareció porque yo les dije aquí que estaba muy cansado, muy cansado, ‘quiero dormir’. Se imaginan donde yo hubiera reaccionado muy agresivo, porque ya soy un hombre que tiene control de sí, porque no sé. Me limpié, respiré y te lo digo: si vamos a hacer bromas, esperemos que estemos en un mejor modo”, expresó Kaboom.

Por su parte, Guajira, quien se ha convertido en una mediadora asertiva del equipo, dijo: “Cuando estamos todos en mood broma, no pasa nada. Por ejemplo, a mí las bromas no me incomodan cuando todos estamos jugando, pero ya con el sueño que venimos cansados, pues... A mí lo que me levantó fue la risa de Mai, yo ya estaba dormida y cuando lo veo, lo veo así todo harinado y el como ‘ay Mai’ y ya, se volvió a dormir”.

En ese momento, La Flaca, quien estuvo involucrada en lo sucedido, le dijo a Gema que ella cuando pasó todo se rio, pero en vez de que la mujer, quien se ha caracterizado por ser muy espiritual, le siguiera el juego, se molestó y le llevó la contraria totalmente.

“No, yo no me estaba riendo, a mí eso no me da risa. Yo no me rio de esas cosas, Flaca. Mire Flaquita, tú sientes lo tuyo, pero no ponga en mi palabra eso. Por eso no digo nada para evitar choques. Haces la broma y dejas todo vuelto nada”, dijo la concursante.

Por su parte, las desafiantes que salieron “regañadas” argumentaron que querían disfrutar de la experiencia al máximo y crear recuerdos memorables, llenos de risas, pero teniendo en cuenta la conversación que se tuvo, evitarán volver a hacer algo así de nuevo.

Revelan presunta actividad paranormal registrada en ‘El Desafío’; ya asustó a una presentadora

Desde varios capítulos atrás, se ha hablado sobre una supuesta presencia paranormal, que estaría “molestando” a los participantes del programa. De hecho, en una entrevista que concedieron Gabriela Tafur y Andrea Serna al diario El Heraldo, de Barranquilla, las presentadoras hablaron de la presencia de una supuesta bruja que habita en el territorio donde se hicieron las grabaciones del reality show. Se trata de una zona boscosa en el municipio de Tobia, un municipio de Cundinamarca. Al parecer, esta ‘entidad’ no solo ha atormentado a los participantes, sino que también hizo de las suyas con las presentadoras y el personal que trabaja detrás de cámaras.

La ex Señorita Colombia y la modelo coincidieron en que dentro de sus camerinos, se dieron situaciones un poco extrañas y ‘paranormales’: “Creo que tengo una bruja en el camerino (...) Dentro de lo que se rumora en la producción del ‘Desafío’, se dice que hay una bruja, cosa que no sabía. Menos mal no sabía por qué no sé si hubiera aceptado este trabajo”, dijo Tafur.

Acto seguido, Andrea Serna señaló que ‘Black’, quien hace parte del equipo ‘Gamma’, es quien más ha sentido la presencia paranormal. Esto sin contar con que el personal encargado de velar por la seguridad de cada uno de los participantes también ha sentido al ‘ente’, según las presentadoras.

De inmediato, Tafur relató la historia de lo que vivió con la supuesta bruja que ‘rodea’ las instalaciones del reality. Allí, aseguró que para ingresar a su camerino solo hay dos personas que tienen acceso. Una llave la tiene ella y otra la señora del aseo. Una de las jornadas en las que no tenía grabación decidió acompañar el ‘Desafío’ a muerte, una de las pruebas del programa.

“Ese día yo no grababa, porque me tocaba ir a ‘muerte’ y a mí me encanta, aunque no aparezca en el capítulo de ‘muerte’. Estaba lloviendo y entré a mi camerino, estaba todo normal y saqué la sombrilla porque estaba lloviendo. Le eché llave”.

Cuando se fue, la vela estaba apagada, pero cuando regreso quedó perpleja porque la vela estaba encendida y no había motivos para que lo estuviera. Le contó la experiencia a un conductor luego de salir despavorida del lugar y este le dijo que era apenas lógico porque en la zona habitaba una bruja.