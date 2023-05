Participantes del ‘Desafío The Box’ pasaron un susto terrible; los televidentes quedaron impresionados

Uno de los programas más polémicos de la televisión colombiana es el Desafío The Box, del Caracol Televisión, y conforme va avanzando cada reto y prueba, las cuales van subiendo de nivel, dificultad y exigencia, el reality sigue midiendo la resistencia de los ‘superhumanos’ en el país.

En el más reciente capítulo, los equipos que hacen parte del concurso compitieron. Contra todo pronóstico, ‘Kaboom’, ‘La Flaca’, ‘Guajira’, Mai e Iván, fueron los encargados de dejar en alto al equipo, llevándose el triunfo con una gran ventaja y así cerrarle a más de uno la boca por tratar de “humillarlos” y “debilitarlos”.

Teniendo en cuenta que a los concursantes del grupo Gamma le han puesto varios castigos, el equipo naranja decidió devolverle el favor a Beta, quienes tuvieron que estar esposados durante 12 horas en Playa Baja.

El equipo Beta sigue pagando las consecuencias de los actos de Yan. - Foto: Canal Caracol

En dicho episodio, al caer la noche, ‘Yan’ empezó a contar historias, donde reveló que en varias ocasiones ha sido testigo de haber escuchado ruidos raros, por lo que varios de sus compañeros, aunque en un primer momento se ven muy asustados, comienzan a decirle que podría ser solo el viento o alguien de producción.

“No son historias de terror. He escuchado a un duende, a la llorona... Los espíritus empiezan a salir y a manifestarse más o menos desde las tres de la mañana”, dijo ‘Yan’ mientras hablaba con sus compañeros.

Mientras todos se reían de la situación que estaba pasando, las cámaras del programa lograron captar un animal que pasaba muy cerca de los concursantes del reality, pero que, por la oscuridad del lugar, no alcanzaron a ver.

Un animalito visitó a los integrantes del 'Desafío The Box' - Foto: Tomada de Instagram @chismesfarandulacolombia

Revelan presunta actividad paranormal registrada en ‘El Desafío’; ya asustó a una presentadora

Desde varios capítulos atrás, se ha hablado sobre una supuesta presencia paranormal, que estaría “molestando” a los participantes del programa. De hecho, en una entrevista que concedieron Gabriela Tafur y Andrea Serna al diario El Heraldo, de Barranquilla, las presentadoras hablaron de la presencia de una supuesta bruja que habita en el territorio donde se hicieron las grabaciones del reality show. Se trata de una zona boscosa en el municipio de Tobia, un municipio de Cundinamarca. Al parecer, esta ‘entidad’ no solo ha atormentado a los participantes, sino que también hizo de las suyas con las presentadoras y el personal que trabaja detrás de cámaras.

Gabriela Tafur es la presentadora de 'Desafío' - Foto: cuenta de instagram @gabrielatafur

La ex Señorita Colombia y la modelo coincidieron en que dentro de sus camerinos, se dieron situaciones un poco extrañas y ‘paranormales’: “Creo que tengo una bruja en el camerino (...) Dentro de lo que se rumora en la producción del ‘Desafío’, se dice que hay una bruja, cosa que no sabía. Menos mal no sabía por qué no sé si hubiera aceptado este trabajo”, dijo Tafur.

Acto seguido, Andrea Serna señaló que ‘Black’, quien hace parte del equipo ‘Gamma’, es quien más ha sentido la presencia paranormal. Esto sin contar con que el personal encargado de velar por la seguridad de cada uno de los participantes también ha sentido al ‘ente’, según las presentadoras.

De inmediato, Tafur relató la historia de lo que vivió con la supuesta bruja que ‘rodea’ las instalaciones del reality. Allí, aseguró que para ingresar a su camerino solo hay dos personas que tienen acceso. Una llave la tiene ella y otra la señora del aseo. Una de las jornadas en las que no tenía grabación decidió acompañar el ‘Desafío’ a muerte, una de las pruebas del programa.

“Ese día yo no grababa, porque me tocaba ir a ‘muerte’ y a mí me encanta, aunque no aparezca en el capítulo de ‘muerte’. Estaba lloviendo y entré a mi camerino, estaba todo normal y saqué la sombrilla porque estaba lloviendo. Le eché llave”.

Cuando se fue, la vela estaba apagada, pero cuando regreso quedó perpleja porque la vela estaba encendida y no había motivos para que lo estuviera. Le contó la experiencia a un conductor luego de salir despavorida del lugar y este le dijo que era apenas lógico porque en la zona habitaba una bruja.