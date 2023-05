Participante del ‘Desafío The Box’ fue duramente criticado por comentario machista que hizo; en redes no se lo perdonan

El Desafío The Box, además de ser uno de los programas más vistos de la televisión colombiana en la actualidad, también se ha convertido en uno de los realitys con más polémicas, especialmente en esta temporada.

Una de las situaciones que más comentarios generó en las redes sociales fue la de la renuncia de ‘Black’. Hasta los participantes de la competencia de resistencia física y convivencia se mostraron en desacuerdo con el comportamiento del entonces integrante del equipo Gamma.

Pues bien, el capítulo más reciente desató una fuerte polémica entre los televidentes por cuenta de una declaración que fue considerado como machista. Todo se dio después de la prueba de ‘Sentencia y Hambre’. Al finalizar, el equipo Alpha ocupó el tercer lugar, por lo que tuvieron que someterse al castigo.

Fue justo después cuando el participante ‘Rapelo’ hizo un duro comentario que más de uno reprochó en redes sociales. Y es que las palabras expresadas por el samario no fueron vistas con mucho agrado.

Participantes del Desafío The Box 2023. - Foto: 18:51| El Desafío a Muerte de Hombres sorprende por causa de su eliminado | Desafío The Box 2023

“Yo si quiero decir algo, pero le quiero decir algo a J. Lo que te voy a decir no quiere decir que voy a menospreciar a las mujeres porque las mujeres son berracas y son guerreras (...) Por instinto animal el macho es el que lleva siempre como la fortaleza ante una dama, ante la hembra. No es posible que Sara al tiempo que salió con J o creo que salió, bueno iban ahí (...) Sara lo haga tan bien. Llegue, va y viene y J. no sé qué te pasó mi hermano”, dijo el concursante del reality.

Las palabras de ‘Rapelo’ no cayeron nada bien entre los televidentes, quienes de inmediato lo tildaron como un hombre machista. El participante ‘menospreció' las capacidades que puede llegar a tener una mujer con respecto a las habilidades físicas.

“Cuando creí que Rapelo no podía ser más insoportable, ahí va y hace su comentario machista”, fue el comentario que más destacó.

Los televidentes reprocharon las palabras del participante, que fue catalogado como "machista". - Foto: 45:40 | Los errores en el Box se pagan caros: Un equipo va a Playa Baja - Capítulo 36| Desafío The Box 2023

Exparticipante abrió su corazón e hizo dura confesión: un difícil momento la llevó a atentar contra su vida

Pues bien, recientemente, Gema, la última eliminada del reality, fue invitada al reconocido programa matutino ‘Día a Día’, de Caracol Televisión, donde la atleta aprovechó para abrir su corazón y hacer una dura confesión, así como contar lo que fue su paso por ‘la ciudad de las cajas’, donde aseguró que fue una de las mejores experiencias de su vida, la cual nunca olvidará.

La mujer confesó que efectivamente el día en el que salió de la competencia sentía desde que se levantó, que la iban a sacar y que su historia en el Desafío The Box terminaría.

Por otra parte, reveló una de las etapas más fuertes que ha atravesado en su vida. Hace muchos años, la joven deportista decidió tratar de acabar con su vida al ingerir un veneno mortal.

Desafío The Box es el programa estrella de Caracol Televisión. - Foto: Cortesía de Caracol

“Me fui desvaneciendo y empecé a concentrarme en cada sensación de mi cuerpo. Empecé a sentir cómo los poros de mi piel se abrían, como se me salía esa sustancia tóxica del cuerpo. Se me empezaron a venir muchos pensamientos como de que, qué pena si no me muero de verdad, en realidad a sí lo sentí, así fue”, dijo.

No obstante, ocurrió un milagro porque una de sus hermanas, quien nunca la visitaba, fue a verla y la encontró muy mal, por lo que no dudó en llevarla inmediatamente a un centro médico.

“Ella nunca me respondía mensajes, nunca iba a verme y pues nada me llevó al hospital. Allá había un proceso de desintoxicación tanto física como mental y me ayudaron”, contó Gema en el matutino.