Desafío The Box 2023: ¿cuándo habrá una nueva versión del reality en Caracol?

No obstante, a fin de ir resolviéndolas una a una, el canal Caracol ya confirmó por lo menos que en 2024 volverá a haber una temporada. No se sabe en qué mes, pero lo más seguro que vaya de marzo a julio, como en 2023.

El 'Desafío The Box' 2023 estuvo lleno de pruebas emocionantes. | Foto: Fotograma min 19:51 l Desafío de Sentencia Premio y Castigo: Los equipos tienen la mejor motivación | Desafío The Box 2023

Aleja, ganadora del ‘Desafío The Box’, dio contundente respuesta a quienes no “superan” que le ganó a ‘Guajira’

No obstante, ante los constantes comentarios que circularon en redes sociales por su triunfo en la competencia, Aleja decidió pronunciarse al respecto, utilizando su particular estilo y humor para hacerle frente a las críticas. La competidora no dudó en ponerle su toque y responder a los que no “superaban” que ella resultó victoriosa.