Aleja, del ‘Desafío The Box’, descrestó a muchos con su voz al cantar canción de Paola Jara

Mucho se ha hablado del reality show de Caracol Televisión, Desafío The Box , el cual tuvo su final el pasado 25 de julio, capítulo en el que cuatro finalistas (Sensei, Yan, Guajira y Aleja) se enfrentaron en una ardua prueba para definir los dos ganadores, los cuales fueron Aleja y Sensei.

Aleja y Sensei, ganadores del Desafío The Box 2023. | Foto: Tomada de Instagram @desafiocaracol

En sus redes sociales, la ganadora del Desafío dijo: “Escucho y veo mucho que comentan la palabra ‘suerte’. No sé si saben que, antes de cada prueba, el juez nos explica en qué consiste cada obstáculo, incluso él mismo nos mostró cómo hacer el tiro. Es muy fácil pegarles a los cuadros, pero para que dé la vuelta, tiene que haber lógica y estrategia. No es un secreto que yo soy muy buena en definición porque me tomo las cosas con calma, entonces más que suerte, era habilidad”.