Yan, del ‘Desafío The Box’, contó desgarradora situación que vive; sufrió lamentable pérdida con su pareja

No obstante, Yan, pese a que no se quedó con el primer puesto, logró cautivar al público con su energía y su personalidad, reuniendo una sólida comunidad en las plataformas digitales. El competidor, tras salir del reality , se conectó con sus seguidores, contándoles parte de este proceso personal que atravesó, luego de enterarse que se convertiría en papá de nuevo.

“Tengo aquí el regalo que me dieron en la ciudad de las cajas. Esto fue una motivación para yo seguir. Siempre he dicho que los planes de Dios son perfectos y quizás esa fue la motivación que él me envió para yo darla en las últimas pruebas. Estuvieron conmigo en la semifinal y en la final también me acompañaron. Acepto los planes de Dios, no va a ser posible contarle las historias que quería contarle, pero me siento muy agradecido”, afirmó en el post, donde agradeció a quienes estaban con él.