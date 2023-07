“No lo van a creer”: ‘Yan’ reveló que tiene inesperado plan con motos que se ganó en el ‘Desafío The Box’

El cierre de la temporada del Desafío The Box 2023 estuvo cargada de emociones y sorpresas desde el principio hasta el final, ya que además de la exigente prueba que tuvieron que enfrentar los concursantes que llegaron hasta esta etapa de la competencia, también se presentaron otros llamativos momentos que captaron la atención de los televidentes.

Ante la dicha por estos premios, pese a que no alcanzó a ganar el Desafío The Box , ‘Yan’ concedió unas declaraciones sobre su participación en el proyecto de Caracol Televisión y se sinceró sobre qué planes tenía con respecto a las motos que recibió. El competidor también agradeció a quienes lo apoyaron y se acercaron a él.

“Me han tocado las duras y las maduras. Soy uno de esos colombianos que ha luchado para salir adelante y estoy agradecido. No fue fácil estar en medio de tantos atletas porque acá viene gente buenísima, pero yo sabía que Dios me iba a respaldar ”, comentó en un post.

“No me las esperaba, pero siempre Dios da más de lo que le pido. Tengo dos motos, pero se habrán dado cuenta que tengo como 20 sobrinos así que me sirven para salir a pasear con ellos, con mi hija, mis papás, ellos están muy felices por esto que me está pasando y también agradecidos. Vamos a ver qué se hace con las motos y tengo en mente salir de aquí y dar una vuelta con las motos a todos mis sobrinos y mi familia”, mencionó sobre los planes que tenía a futuro.