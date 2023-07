‘Senséi’ sorprendió al revelar el regalo que le dará a Yan con el dinero del ‘Desafío The Box’

El participante ganador de la última edición del reality emitido por el Canal Caracol, Alejandro Calderón, más conocido como ‘Sensei’, mantuvo durante su estadía en el programa una buena relación con el que ahora es su amigo, Yan, al cual prometió ayudar con una buena parte del premio debido a la incondicionalidad que tuvo con el pereirano, que sumó un millonario premio luego de ganar la final del ‘Desafío The Box’.

Sensei fue el ganador del Desafío The Box 2023 | Foto: @desafiocaracol

Según reveló en un video publicado por las redes oficiales del Canal Caracol y del reality , Alejandro Calderón aseguró que disfrutará del dinero con su novia, pero también ayudará a su amigo, Yan. “Siempre he planeado con mi novia invertir en propiedad raíz, un viaje para mi familia, invertir en el gimnasio y nadie sabe, pero sé el proyecto que tiene Yan y le voy a colaborar con la terminada de su casa ”.

