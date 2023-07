Una millonada: esto valen las motos que se llevaron participantes del ‘Desafío’

Sin duda alguna el fin de la temporada del ‘Desafío The Box’ 2023 estuvo cargada de emociones y sorpresas desde el principio hasta el final, pues además de la exigente prueba que tuvieron que enfrentar los concursantes que llegaron hasta esta etapa de la competencia, también se presentaron otros llamativos momentos que captaron la atención de los televidentes.

Sensei fue el ganador del Desafío The Box 2023 | Foto: @desafiocaracol

No obstante, este no era el único obsequio que había para los concursantes, pero Yan no tendría la posibilidad de acceder a los que quedaban, por lo que otro hombre tuvo que ocupar el lugar del indígena para que 4 de sus compañeros compitieran por ella y el elegido fue Mateus.