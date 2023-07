‘Yo me llamo 2023′: participante salió muy afectada y lanzó duro comentario a jurados: “se van a arrepentir”

Yo me llamo le dio la bienvenida a una nueva temporada, cargada de sorpresas, música, shows y talento, mostrando lo mejor de Colombia en imitadores. Este 2023 buscará el doble perfecto, logrando una gran multitud en los participantes para saber cuál será el que descrestará con su parecido y su potente voz, similar al artista original.

Yo me llamo regresó a la TV nacional. | Foto: Yo me llamo

El formato de Caracol Televisión retomó su lugar en la programación de las noches colombianas, proyectando un semblante distinto al que se vio anteriormente en otras ediciones. Las audiciones y fases de la competencia ya mostraron el nivel de exigencia que habrá, llevando a que los concursantes se esfuercen en el físico y la preparación vocal para asumir este reto artístico en la escuela del programa.

En el segundo capítulo hubo un gran número de sorpresas positivas y negativas, llevando a los jurados a tomar decisiones radicales y dolorosas. Varios cantantes llegaron al escenario de Yo me llamo a mostrar su mejor intento, buscando abrirse paso entre sus compañeros y destacar para quedarse con un cupo en la competencia.

Yo me llamo 2023. Bogotá, Julio 18 de 2023. César Escola. Amparo Grisales. Pipe Bueno. Foto:Heidy León-Revista Semana. | Foto: Heidy León

Según se observó, en la nueva entrega se detalló cómo ‘Lady Gaga’ regresó al reality musical a través de una colombiana, quien hizo todo un performance de la celebridad mundial. La mujer dio la talla vocalmente, su expresión corporal fue aplaudida y su estilo daba pistas de lo que podría suceder.

Sin embargo, al momento de dar notas graves en el tema Born this way, los jurados comenzaron a tambalear y se vieron dudosos con la decisión que tomarían. La participante fue frenada y los comentarios arrancaron, dando pistas de que posiblemente no avanzaría.

La imitadora interpretó Born this way. | Foto: Yo Me Llamo Lady Gaga advierte a los jurados: no se va si no le dan un sí - YouTube Caracoltv

De acuerdo con lo que se observó, ‘Lady Gaga’ no convenció a César Escola, quien vio como detalle grave la ausencia de los graves en la voz. Pese a que le aplaudieron su actitud y su estilo en escena, no fue suficiente para alcanzar una evaluación positiva.

“La actitud está campeona y el ‘look’”, dijo Escola, a lo que Amparo Grisales agregó: “El inglés también”.

“Lastima las notas graves, son muy inseguras y no están bien apoyadas con los agudos”, añadió el argentino, indicando que le daría un ‘no’.

La actriz colombiana tomó la palabra y afirmó que la concursante no cantaba mal, además de que podía dar la talla con entrenamiento y trabajo. “No cantas mal del todo. Tienes muy buena condición”, mencionó.

La actriz evaluó a los participantes de la edición 2023. | Foto: Fotograma, 1:21, 9 participantes logran pasar a la siguiente etapa | TEMP. 09 (2023) | Yo Me Llamo edición Colombia - YouTube Yo me llamo edición Colombia

No obstante, Pipe Bueno y César Escola le dieron voto negativo a la mujer, dejándola por fuera de la competencia. Amparo Grisales oprimió el botón verde y aseguró que para ella “sí se llamaba Lady Gaga”.

Al ver la situación, la imitadora pidió que le dieran una oportunidad y no la dejaran por fuera de la temporada, pues llevaba mucho tiempo preparándose y siguiendo su sueño. Allí afirmó que nadie había creído en ella, por lo que siguió adelante y luchó hasta pisar el escenario de Yo me llamo.

“No pero escúchenme. Yo estoy segura de que puedo, estoy lista, estoy preparada. Llevo toda mi vida luchando por esto. Nadie creyó en mí ni en mi familia y no me importó. Acá estoy y lo voy a hacer. No me bajo de este escenario sin un sí ¡no me bajo! Me van a bajar de acá cantando”, comentó, entre lágrimas, a lo que Amparo Grisales decidió levantarse de su silla e ir a abrazarla.

“Mi amor, ven te abrazo y lo siento mucho que te vayas sin un sí”, dijo la artista, a lo que la mujer respondió: “No… por favor. ¿Es en serio?”.

Yo me llamo: César Escola y Amparo Grisales, jurados de la competencia. | Foto: Instagram: @yomellamo

La jurado le habló de forma genuina, indicándole que se volviera a presentar a la siguiente edición, que no se rindiera y que mejorara, porque para ella sí tenía talento. La colombiana abrazó a la ‘Diva’ y se mostró agradecida con las palabras que le dio.

“Yo te di el sí. Tengo fe en ti, vuélvete a presentar porque creo que estás muy bien preparada. Sí te oigo momentos maravillosos de Lady Gaga. Lástima que los botones ya se fueron, no se pueden echar para atrás, te quiero, sigue confiando en ti y hubieras sido una linda Lady Gaga”, expresó la manizaleña.

Sin embargo, antes de bajar del escenario, ‘Lady Gaga’, en medio del llanto, utilizó un tono fuerte y se refirió a Pipe Bueno y César Escola, precisando que se “arrepentirían” de la decisión que tomaron.