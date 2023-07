Exponen reacción de Piqué cuando le mencionaron tema de Shakira; destapó actitud ante bromas sobre su expareja

No obstante, recientemente, se repitió la situación y el que quedó expuesto fue Gerard Piqué, quien se encontraba participando de la After Kings con sus colegas y compañeros, cuando salió a flote el nombre de Shakira. El empresario estaba charlando sobre un tema deportivo, por lo que lo tomó por sorpresa que su amigo Ibai Llanos trajera a discusión a la cantante.

“ La indiferencia de Geri. Se ve que no tiene nada de ganas de andar de bromas con cosas relacionadas a la ex. Muy bien por él ”, escribió una cuenta de Twitter que difundió el contenido publicado en TikTok.

“Y lo de que Shakira me siga en TikTok, ¿qué sentido tiene? Porque solo sigue a 65 personas. Es que me ha abierto la cabeza, me ha impactado”, dijo el creador de contenido, a lo que su colega respondió: “¿Os dais cuenta? Luego decís ‘ritmo, ritmo, ritmo’. No tiene nada que ver con el tema, has sacado”.