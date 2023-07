Clara Chía le habría hecho particular petición a Piqué; estaría relacionada con detalle de Shakira y sus hijos

Según registró La Razón , Shakira habría tenido acercamiento a esta forma en la que se refieren a ella las amigas de la relacionista pública, incomodándose mucho y tomando acciones al respecto. La celebridad no permitiría que las mujeres siguieran dirigiéndose a ella como “vieja y menopáusica”, por lo que buscó la manera de hacerle llegar un mensaje a Clara Chía a través del exfutbolista.

“ La pandilla de la pareja de Piqué se refiere a la artista como ‘bruja, vieja y menopáusica’. Estos insultos llegaron a los oídos de la de Barranquilla y ha terminado rompiendo su silencio y tomando cartas en el asunto. Per mediación de un amiga común de ella y Piqué, la cantante ha pedido al exfutbolista que intervenga ante esta falta de respeto o asegura que tomará acciones legales contra las amigas de Clara ”, reseñó el portal.

Sin embargo, las cosas no quedaron ahí, pues La Razón aseguró que por parte de Clara Chía también surgió una petición especial a su pareja sentimental. Gerard Piqué habría dialogado con su novia para pedir respeto por Shakira y allí fue cuando se mencionó algo que incomodaba a la española.

De acuerdo con lo dicho por el portal, la joven de 24 años ya no desea que los hijos de Piqué, Milan y Sasha, se refieran a ella como “la empleada de papá”, pues no se siente a gusto con este término. “No quiere nuevos problemas, aunque, a su vez, le ha rogado a su novio para que les diga a sus hijos que no la califiquen a ella como ‘la empleada de papá’”, escribió el medio.