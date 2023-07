Clara Chía estaría pasando desagradable situación por hijos de Piqué; revelan cómo sería la ‘relación’ con los niños

Clara Chía, pese a que se ha mantenido alejada del foco público en las últimas semanas, volvió a quedar como protagonista de distintas noticias en los medios internacionales, debido a información que se reveló sobre su relación con Gerard Piqué. La joven de 24 años no escapó de la presión mediática y quedó en el centro de nuevas publicaciones.

Gerard Piqué y Clara Chía llegando a la casa de Joan Piqué y Montserrat Bernabeu | Foto: Europa Press

Recientemente, la relacionista pública llamó la atención de los curiosos en redes sociales, a raíz de detalles que destaparon sobre su relación con los hijos de Shakira y el empresario español. Según se observó en portales como La Vanguardia, ante el tiempo que pasa el exfutbolista con Milan y Sasha, la catalana no estaría muy contenta por cambios que le toca hacer.

De acuerdo con lo que se mencionó en El programa de Ana Rosa, Pepe del Real puntualizó en que Clara Chía era una mujer que comprendía completamente la situación de Gerard Piqué y sus hijos tras la separación de Shakira, pero no estaba pasando un buen momento por los cambios constantes que le tocaba hacer.

La joven fue comparada con Shakira por sus estilos. | Foto: Twitter @ClaGerFans

A raíz de la decisión que tomaron los famosos con respecto al tiempo que pasarían los menores con cada uno, la joven española tuvo que modificar sus rutinas y abandonar el piso que compartía con su pareja. El colaborador de televisión puntualizó en que la catalana tenía que mudarse durante casi 15 días a la casa de sus papás, evitando que Milan y Sasha la vieran en aquel apartamento, pues no la conocen como la pareja de su padre.

La Vanguardia, al igual que otros espacios informativos como El Nacional de Cataluña y Nueva Mujer, insinúan que la relacionista pública se siente incómoda con estas situaciones, pues abandona su espacio para que los pequeños disfruten con su progenitor. Para la trabajadora de Kosmos sería molesto ir donde sus padres por un tiempo específico, esperando para reencontrarse con su compañero.

Clara Chía fue vista en un exclusivo restaurante de Barcelona | Foto: Europa Press

“Chía entiende perfectamente que Piqué tiene a sus hijos y respeta que sean una prioridad en su vida y el acuerdo al que llegó con su ex, pero lleva muy mal el tener que salir del piso de su pareja cuando los niños vienen. Durante estos días, la joven regresa a casa de sus padres, lo que provoca una situación incómoda y nada agradable para ella”, reseñó el portal.

Lo cierto es que, basándose en declaraciones de periodistas como Lorena Vázquez y Laura Fa, Clara Chía tiene conocimiento de los acuerdos a los que llegó con Piqué y comprende la situación de ambos menores, pues no quieren abrumarlos con la relación que sostiene con el exfutbolista.

Piqué y Clara Chía, captados en un evento familiar donde no asistieron Milan y Sasha (Photo By David Oller/Europa Press via Getty Images) | Foto: Europa Press via Getty Images

No obstante, medios españoles destaparon una supuesta situación entre Shakira y Clara Chía, debido a detalles que conoció la cantante sobre el círculo social de la joven. Todo parece indicar que la artista se enteró de cómo la llamaban las amigas de la relacionista pública y tomó decisiones contundentes.

Según registró La Razón, Shakira habría tenido acercamiento a esta forma en la que se refieren a ella las amigas de la relacionista pública, incomodándose mucho y tomando acciones al respecto. La celebridad no permitiría que las mujeres siguieran dirigiéndose a ella como “vieja y menopáusica”, por lo que buscó la manera de hacerle llegar un mensaje a Clara Chía a través del exfutbolista.

Esta información también fue compartida por El Nacional de Cataluña, el cual profundizó en que la colombiana frenó a las amigas de la española, pidiéndole a Piqué que tomara cartas sobre el asunto y hablara con ellas para que dejaran de llamarla de esta forma despectiva.

La pareja terminó en 2022 y limitó por completo su comunicación. | Foto: Fotograma, 6:13, Pique Builds 5-A-Side Team Using Footballers In His Contacts /YouTube John Nellis - Instagram @shakira

“La pandilla de la pareja de Piqué se refiere a la artista como ‘bruja, vieja y menopáusica’. Estos insultos llegaron a los oídos de la de Barranquilla y ha terminado rompiendo su silencio y tomando cartas en el asunto. Por mediación de un amiga común de ella y Piqué, la cantante ha pedido al exfutbolista que intervenga ante esta falta de respeto o asegura que tomará acciones legales contra las amigas de Clara”, reseñó el portal.

Sin embargo, las cosas no quedaron ahí, pues La Razón aseguró que por parte de Clara Chía también surgió una petición especial a su pareja sentimental. Gerard Piqué habría dialogado con su novia para pedir respeto por Shakira y allí fue cuando se mencionó algo que incomodaba a la española.

La pareja protagonizó una serie de fotos en un evento deportivo. | Foto: Twitter @ClaGerFans

De acuerdo con lo dicho por el portal, la joven de 24 años ya no desea que los hijos de Piqué, Milan y Sasha, se refieran a ella como “la empleada de papá”, pues no se siente a gusto con este término. “No quiere nuevos problemas, aunque, a su vez, le ha rogado a su novio para que les diga a sus hijos que no la califiquen a ella como ‘la empleada de papá’”, escribió el medio.

En cuanto a esto, El Nacional de Cataluña también se refirió al tema y profundizó un poco más, asegurando que Clara Chía ya desea que los pequeños niños sepan que ella es la pareja de Piqué. La trabajadora de Kosmos estaría cansada de los cambios en su rutina con la llegada de los menores, por lo que querría que se manejara todo distinto.

“La catalana ha aceptado, pero le ha pedido a Gerard que no se la califique a ella como ‘la empleada de papá’ y le expliquen de una vez por todas a Milan y Sasha que son novios”, reseñó el medio catalán.