Presentador español de televisión arremetió contra Shakira y no se guardó nada: “No das ejemplo a tus hijos”

Kiko Hernández, según reseña 20 Minutos, tomó la palabra y aseguró no estar convencido por parte de la celebridad latina, ya que no ve con buenos ojos las decisiones que tomó en contra de Piqué. El español señaló que no estaba haciendo bien al actuar así junto a sus hijos, pues no daba ejemplo y tampoco era un punto a favor de la sociedad.