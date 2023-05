Amparo Grisales, en transparencias y sensual atuendo, descrestó al presumir su cuerpazo: “Lista para la acción”

Amparo Grisales se convirtió en una de las artistas más famosas y aclamadas de la televisión colombiana, debido a la amplia trayectoria que construyó desde que arrancó su carrera. Su paso por diferentes proyectos la catapultó al reconocimiento, donde se rodeó de distintas figuras internacionales con las que formó una amistad.

Amparo Grisales, una de las artistas más famosas de Colombia. - Foto: cuenta de instagram @agrisales333

La celebridad no lo pensó dos veces y conquistó a su público con belleza, carácter y personalidad, las cuales hicieron que marcara una huella en la industria del entretenimiento nacional. La manizaleña avanzó con paso firme y actualmente suele estar en el centro de noticias por distintos detalles de su día a día.

Recientemente, Amparo Grisales llamó la atención de los curiosos con un inesperado video que publicó en sus redes sociales, específicamente en Instagram, donde aprovechó para posar y presumir su tonificado y escultural cuerpo. La colombiana no dudó en mostrar lo estilizada que conserva su silueta, siguiendo los consejos y secretos que aplica en temas estéticos desde hace años.

Amparo Grisales, modelo y actriz colombiana - Foto: Instagram: @agrisales333

Según se pudo ver en un clip, la ‘Diva de Colombia’ lució un sensual traje con transparencias, mostrando un poco de su cuerpo y de lo cuidado que mantiene su estilo. Elegante y sutil, la actriz logró despertar toda clase de reacciones en sus fanáticos, quienes elogiaron cómo luce en la actualidad.

De acuerdo con lo que se informó, Amparo Grisales realizó estas tomas en Casa Lola, en Cartagena, donde disfrutó de una sesión de fotos con un conjunto negro y una prenda traslúcida y brillante, la cual permitía apreciar su silueta.

“El mejor TEAM…!! Lista para la acción! Gracias Dios por los regalos de vida que recibo cada día!!”, escribió en el pie de foto del post, donde agradeció al talento que trabajó con ella.

La celebridad recibió comentarios de otros famosos como Alejandra Azcárate, Javier Jattin, Carolina Gómez, Carlos Calero, Fonseca.

Secretos de Amparo Grisales para conservarse después de los 60 años

Muchos colombianos se preguntan por los secretos que tiene Grisales en cuanto a belleza se trata, pues a pesar de los años conserva su belleza y pareciera no envejecer, esto debido a que es una actriz que se acerca a la tercer edad y todavía aparenta estar en su mejor época.

En un video de TikTok, la actriz destapó el secreto que la mantiene así de conservada, y contó qué es lo que le ha servido durante muchos años para mantenerse como una de las mujeres más hermosas del país.

Amparo Grisales reveló secretos para mantenerse bella. - Foto: Instagram @agrisales333

“Tú tienes que ser egoísta contigo mismo, para poder. Si tú no te amas a ti mismo, tú no puedes amar a nadie, entonces tú tienes que, desde ti mismo, tener ese egoísmo. Primero me pulo, primero me perfecciono yo, primero estoy divina, primero tengo cosas que dejar, que enseñar, que transmitir, energía linda, bonito todo, para poder todo esto, acumularlo y enseñarlo, por lo menos transmitirlo y como energía, pasárselo a las demás personas”, afirmó con su característico estilo Amparo Grisales.

Y continuó “tienes que cuidar tu cuerpo, como dije, tu cuerpo es tu templo y es donde habita tu ser espiritual, por eso debes mantenerlo bien alimentado y ejercitado y no llegar a viejo con malestares y poder valer por sí mismo”, dijo Grisales.

A esto añadió una pulla para quienes la critican por su edad: “vejez es sinónimo de deterioro, tú puedes tener una antigüedad muy fina en tu casa, pero la cuidas mucho, la mantienes, la arreglas y por eso tiene el valor que tiene, si la descuidas, pues se verá vieja”.

Amparo Grisales destacó por su belleza y talento. - Foto: Instagram: @agrisales333

Cabe resaltar que Grisales se cuida bastante con la alimentación, pues contó que desde hace mucho tiempo no consume animales, pues pertenece al ovovegatarianismo, lo cual le permite a los vegetarianos comer huevo.

Es de recordar que en el programa The Suso’s Show contó sobre su dieta y mencionó que “ni carnes rojas, ni mariscos, ni pescados, ni pollo, nada, ningún animalito”, de esta forma aseguró que gracias a la dieta es que también se ha mantenido tan vital.