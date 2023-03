Amparo Grisales no se quedó callada y estalló por burlas en su contra tras muerte de ‘Chabelo’; no los bajó de “estúpidos”

El pasado 25 de marzo de 2023, la industria del entretenimiento lamentó la pérdida de Xavier López, conocido como ‘Chabelo’, quien murió a los 88 años de edad. El artista mexicano sufrió complicaciones de salud en la mañana del sábado, partiendo de este mundo.

Xavier López murió a sus 88 años - Foto: @chabeloviviomas

“Esta es una mañana muy triste, Xavier López Chabelo, padre, hermano y esposo nos ha dejado de manera súbita, causa de complicaciones abdominales”, escribió la cuenta oficial del comediante en Twitter, anunciando la lamentable despedida.

En otro trino del perfil de Chabelo también se pudo leer que su familia fue la encargada de dar la noticia de forma pública: “Con el alma desgarrada y sabiendo que muchos y muchas personas lo han querido por muchos años y que sentirán su partida, les pedimos orar por su descanso y nos den oportunidad de pasar en paz el duelo que embarga a toda nuestra familia. Familia López Miranda”.

- Foto: Fabrizio Mejía Madrid

En medio del vacío que dejaba el reconocido personaje de la industria, Amparo Grisales, la famosa ‘Diva de Colombia’, terminó ubicándose como tendencia en las plataformas digitales, debido al alto número de burlas que recibió por parte de usuarios. Muchos memes fluyeron en el escenario digital, mencionando la edad de la actriz y la pérdida del comediante.

Amparo Grisales estalló contra quienes se burlaron de ella por su edad. - Foto: cuenta de instagram @agrisales333

Al ver esta situación, una persona salió en defensa de la celebridad, pidiendo respeto y responsabilidad en los comentarios que se hacían en redes sociales. El hombre afirmó que no era justo que se metieran con Amparo Grisales, teniendo en cuenta que ella ni los conocía ni los atacaba.

“Da put$#&a que hombres y mujeres con COMPLEJOS, se metan con Amparo Grisales para parecer graciosos, que además de ser hermosa e inteligente, nunca les ha hecho nada. Pues déjenme decirles que miles de mujeres de 20 o 30 años quisieran tener el cuidado y la belleza de esta dama”, escribió la persona en su cuenta.

Sin pensarlo dos veces, Amparo Grisales decidió responder a este mensaje y mostrar su agradecimiento, arremetiendo contra todos aquellos que seguían burlándose de ella por la edad o la vida que llevaba. El jurado de Yo me llamo no se contuvo y fue clara en que “todos aquellos que hacían esto eran pobres de mente y de espíritu”, además de catalogarlos como “estúpidos”.

“Gracias Mauricio por tus palabras!! Esa gente me da pena!! Pobres de mente y de espíritu!! Gracias a Dios la estupidez humana no me toca!! Te abrazo!”, escribió la artista en su respuesta, donde abrazó a la distancia a aquel hombre.

Gracias Mauricio por tus palabras!!

Esa gente me da pena!!

Pobres de mente y de espíritu!!

Gracias a Dios la estupidez humana no me toca!!

Te abrazo!🌹💪 https://t.co/2b9EgYsqqq — Amparo Grisales (@Amparo_Grisales) March 26, 2023

Lo particular de todo el asunto fue que un gran número de personas se unió a este pensamiento, defendiendo a Amparo Grisales de los constantes chistes y comentarios de humor que le hacen sobre su edad y apariencia. Algunos optaron por elogiarla y asegurar que desearían llegar de viejos como la celebridad, quien estaba perfectamente de salud y físico.

Amparo Grisales la diva de Colombia - Foto: Instagram @agrisales333

“Que horror ver a media humanidad despellejando a la otra media🙄, pero tú eres y serás un ejemplo a seguir”, “Así es! Diva, su Merced es una gran Dama y ejemplo de feminidad”, “Es que la envidia es tenaz”, “De acuerdo con él, además ya quisiera uno llegar a esa edad y verse así de bien y de hermosa, al menos es lo que yo quiero. Admiración total”, “Pura envidia, ya quisieran estar ellas como tú, además tener tu inteligencia y empoderamiento”, se leyó en una parte de los comentarios.

“Amparo construye castillos con las piedras que le tiran. Y esos castillos son hermosos. Tremenda forma de demostrar amor. Mi admiración y respeto, Amparo”, “Sí, me encanta tu disciplina, ya quisiera verme como tú a esa edad, más la calidad de persona que eres”, “Eres sencillamente Perfecta. Excelente profesional y ejemplo a seguir por parte de las mujeres, ojalá en lugar de andar hablando sandeces, estuvieran desarrollando estrategias para cuidarse el cuerpo y el alma”, agregaron.